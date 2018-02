Mathenia schwärmt vom HSV: "Tut der Liga gut"

Christian Mathenia ist die alte und neue Nummer eins des HSV

Christian Mathenia ist beim Hamburger SV unter Trainer Bernd Hollerbach wieder die Nummer eins. Der Torhüter lobt die Arbeitsweise des neuen HSV-Coaches und spricht über seine schwierige Situation unter Markus Gisdol.

"Wir Spieler haben auch schon darüber gesprochen, dass wir eine Mannschaft sind, die eine gewisse Härte braucht", legte Mathenia im Interview mit "Sport Bild" offen. "Die gibt der neue Trainer uns."

Das Vertrauen zu Hollerbach ist laut Mathenia groß. Mit dem 48 Jahre alten Übungsleiter liegt der Keeper auf einer Wellenlänge. "Ich bin vom Naturell ein Arbeitstier, ich habe im Leben noch nichts geschenkt bekommen. Ich musste mir alles hart erarbeiten", sagte Mathenia.

Dass er die letzten beiden Partien unter Hollerbachs Vorgänger Markus Gisdol auf der Bank gesessen habe, sei "nicht einfach" gewesen, berichtete Mathenia. "Aber ich habe mir nichts anmerken lassen, habe stattdessen eine Trotzreaktion gezeigt und noch engagierter trainiert."

Hollerbach habe ihn vor seinem Trainer-Debüt gegen RB Leipzig beiseite genommen. "Wir sind spazieren gegangen, etwa 15 Minuten lang. Da sagte er mir, dass er auf mich setzt und ich mit vorangehen sowie Vorbild für die Mitspieler sein soll", schilderte Mathenia. Er wolle auch dafür sorgen, "dass wir einen kühlen Kopf bewahren".

Trotz der prekären Lage als Tabellen-17. ist Mathenia "felsenfest" vom Klassenerhalt der Rothosen überzeugt. "Wir sind druckerprobt. Wir haben schon bewiesen, dass wir damit sehr gut umgehen können", so der Schlussmann, der unter keinen Umständen mit dem HSV absteigen will. "Der Verein tut der Liga und ganz Fußball-Deutschland gut. Ich glaube, dass viele Fans in Deutschland sehr traurig wären, wenn der HSV runtergehen würde."