Robben sieht keine Schlendrian-Gefahr

Führungsspieler in München: Arjen Robben

Routinier Arjen Robben von Spitzenreiter Bayern München befürchtet trotz des großen Vorsprungs in der Fußball-Bundesliga keinen Spannungsabfall im Team.

"Ich sehe keine Gefahr, dass da einer nachlässt", erklärte der Niederländer dem "kicker". "Wir haben genug Erfahrung und Führungsspieler, die vorangehen. Dazu haben wir einen Trainer, der genau weiß, was verlangt wird im großen Fußball", so Robben. Seine Mannschaft führt die Tabelle nach 21 Spielen mit 18 Punkten Vorsprung vor "Verfolger" Bayer Leverkusen an.

Zur Entwicklung seit dem Amtsantritt von Jupp Heynckes, der die Bayern nach der Trennung von Carlo Ancelotti im vergangenen Oktober übernommen hatte, sagte der 34-Jährige: "Es ist beeindruckend, wie wir uns seit dem Trainerwechsel umgestellt und unsere Spiele gewonnen haben. Wir müssen unseren Rhythmus beibehalten. Das steigert auch unsere Chancen in der Champions League."

Im Achtelfinale der Königsklasse treffen die Münchner am 20. Februar und 14. März auf den türkischen Meister Besiktas.