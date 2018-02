Damals: VfB-Nobody sorgt für Elfer-Rekord

Michael Nushöhr verwandelte als bisher einziger Bundesliga-Akteur drei Elfmeter in einem Spiel

An der Seite des langjährigen FC-Bayern-Stürmers Roland Wohlfarth, Kult-Keeper Rüdiger Vollborn und BVB-Legende Michael Zorc krönte sich Michael Nushöhr 1981 zum U20-Weltmeister. Einen Platz in den Fußball-Geschichtsbüchern sicherte sich der Verteidiger aus Ulm allerdings erst fünf Jahre später.

Am 8. Februar 1986 gelang dem damals 24-Jährigen ein Kunststück, an dem sich die Kicker der deutschen Bundesliga bis heute die Zähne ausgebissen haben. Beim krachenden 7:0-Erfolg des VfB Stuttgart über Hannover 96 trat Nusöhr dreimal zum Elfmeter an, behielt dreimal die Nerven und versenkte als erster und bis dato einziger Akteur des deutschen Oberhauses drei Elfer in einer Partie.

"Dass die Elfmeter etwas Besonderes waren, war mir damals nicht bewusst", kommentierte Nushöhr seine historische Leistung später im Gespräch mit "11freunde.de". Überhaupt habe er erst 2008 durch einen TV-Bericht erfahren, dass er Elfmeterrekordler sei.

Dabei deutete zu Beginn der Saison 1985/1986 wenig darauf hin, dass Nushöhr, der vor der Spielzeit aus Liga zwei vom 1. FC Saarbrücken zu den Schwaben wechselte, überhaupt seine Chance vom Punkt bekommen würde. Mit dem späteren VfB-Rekordtorschützen Karl Allgöwer verfügten die Stuttgarter über einen starken Schützen. Teamkollege Jürgen Klinsmann hatte ebenfalls bereits bewiesen, dass ihm beim Strafstoß nicht die Nerven versagen und auch der erfahrene Isländer Ásgeir Sigurvinsson gab sich nur selten Blöße. Im Training konnte Nushöhr Coach Otto Baric allerdings von seiner Kaltschnäuzigkeit überzeugen.

Vom Punkt ohne Fehl und Tadel

"Weil wir in dieser Saison schon einige Elfmeter hatten und drei Führungsspieler von uns - nämlich Sigurvinsson, Klinsmann und Buchwald - die Elfmeter nicht verwerten konnten, trainierten wir just vor dem Hannover-Spiel Elfmeter. Ich schien dabei ziemlich sicher und der Trainer meinte, ich solle den nächsten Elfer im Spiel schießen", erklärte Nushöhr und ergänzte neckisch: "Er tat gut daran."

Auf den Elfmeter-Dreierpack ließ Nushöhr am 30. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt einen weiteren Treffer vom Punkt folgen - seine einzigen Tore in 45 Bundesliga-Spielen. Einen Fehlschuss leistete sich der Verteidiger nie.

Die ganz große Karriere blieb dennoch aus. In der Folge brachte es Nushöhr nur noch auf wenige Einsätze, auch ein Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern sorgte nicht für die Wende. Zum Stammspieler avancierte er erst wieder nach seiner Rückkehr zum 1. FC Saarbrücken, für den er 180 Zweitligapartien bestritt. Mit dem FCS machte er 1992 den Aufstieg in Liga eins perfekt, verabschiedete sich anschließend allerdings nach Liechtenstein, wo er als Spielertrainer Erfolge mit dem FC Balzers feierte.

Nushöhrs Rekord wackelte bislang übrigens nur einmal: Am 15 April 1987 durfte Fritz Walter im Trikot der SV Waldhof Mannheim dreimal zum Strafstoß antreten, scheiterte jedoch einmal an Keeper Gerry Ehrmann.