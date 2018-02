"Kenne das": Real-Interesse lässt Lewy kalt

Robert Lewandowski will sich nicht an etwaigen Spekulationen beteiligen

Robert Lewandowski vom FC Bayern München gibt sich angesichts der Wechsel-Spekulationen um seine Person zurückhaltend. Der Torjäger will sich nur auf seine Leistungen konzentrieren.

"Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht gehört, dass mein Berater mit einer anderen Mannschaft spricht. Ich denke, dass ist das nächste Gerücht. Ich kenne das schon. Ich höre jedes Jahr die gleichen Spekulationen. Ich muss euch sagen, dass mich diese Gerüchte nicht interessieren", kommentiere Lewandowski die Berichte über ein Interesse von Real Madrid.

💬 "Ich spreche oft mit Jupp #Heynckes, er kann mir immer helfen. Er war ein sehr guter Spieler, ist ein super Trainer und ich freue mich, dass ich mit ihm zusammenarbeiten kann." #MiaSanMia pic.twitter.com/XaetkCKBgO — FC Bayern München (@FCBayern) 8. Februar 2018

Vielmehr will "Lewy" weiter an seiner starken Torausbeute feilen. "Ich habe eine gute Position für die Torjäger-Kanone - ich weiß, dass es für mich wichtig ist. Mein Ziel ist es, am Ende der Saison 30 Tore zu haben. Aber das wichtigste ist, dass ich gut spiele", so der Stürmer, der die Torjägerliste nach dem Bundesliga-Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang deutlich anführt.

Frühe Meisterschaften "ein Problem"

Der große Vorsprung in der Bundesliga sieht der Pole mit Blick auf das europäische Geschäft zudem kritisch: "In den letzten zwei Jahren war es ein Problem, dass wir so früh Meister geworden sind. Die Spannung anschließend in der Champions League zu halten, war kompliziert. Aber jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Wir müssen in jedem Spiel hundert Prozent geben."

.@lewy_official: "Ich möchte nicht über unsere Chancen in der Champions League sprechen. Wir müssen zunächst #Besiktas schlagen und müssen uns immer auf das nächste Spiel konzentrieren. Wenn wir dann weiter kommen sollten, können wir über alles weitere sprechen."#MiaSanMia pic.twitter.com/EPJwg4bHS9 — FC Bayern München (@FCBayern) 8. Februar 2018

Von daher will sich der Goalgetter auch nicht an etwaigen Titel-Spekulationen in der Königsklasse beteiligen. "Schon letztes Jahr hieß es, dass wir ein großer Favorit sind. Aber nur ein Spiel kann über alles entscheiden. Ich will jetzt gar nicht über unsere Chancen sprechen. Wir müssen zunächst Besiktas schlagen. Wenn wir da weiter kommen sollten, können wir über alles weitere sprechen," gab sich Lewandowski zurückhaltend.