Thomas Müller zurück im Bayern-Training

Thomas Müller ist zurück im Training von Bayern München

Gute Nachrichten für Bayern München: Weltmeister Thomas Müller ist nach seiner Verletzung aus dem DFB-Pokal-Viertelfinale am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining der Münchner eingestiegen.

Der Nationalspieler steht damit voraussichtlich am Samstag (18:30 Uhr) beim Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04 wieder zur Verfügung.

Mannschaftstraining mit Rückkehrer @esmuellert_! ⚽❄@matshummels bekam heute im Rahmen der Trainingssteuerung einen Tag Ruhepause. #MiaSanMia pic.twitter.com/ngecN8g68i — FC Bayern München (@FCBayern) 8. Februar 2018

Der 28-Jährige hatte sich beim 6:0 gegen Paderborn eine Oberschenkelprellung zugezogen und musste bereits in der 32. Minute ausgewechselt werden. Am Mittwoch nahm Müller deshalb nicht am Training teil.