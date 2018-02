Pulisic: Aubameyang ist "einfach ein toller Typ"

Ein Bild aus alten Zeiten: Pulisics auf Aubameyangs Arm

Christian Pulisic von Borussia Dortmund hat seine Bewunderung für die Premier League kundgetan. Außerdem blickte der Angreifer der Schwarzgelben auf den Wechselwirbel der letzten Wochen und berichtete, welches Verhältnis er zum mittlerweile abgewanderten Pierre-Emerick Aubameyang hat.

Jetzt, wo der Transfermarkt endlich abgekühlt ist, müsse der BVB seine Kräfte bündeln, um die Qualifikation für die Champions League auf den Weg zu bringen, sagte der Offensivmann gegenüber "ESPN".

"Das hatte in den letzten Wochen schon etwas von einem Wirbelwind", erklärte der US-Amerikaner mit Bezug auf das Wintertransfer-Fenster. "Jeden Tag las man irgendetwas anderes in den Medien. Damit hatten wir wirklich Schwierigkeiten", gab Pulisic zu und fügte an: "Dazu noch die vielen unterschiedlichen Trainer. Jetzt müssen wir uns unbedingt wieder auf uns selbst konzentrieren."

Rückblickend zeigte sich der 19-Jährige zufrieden damit, dass das Wechsel-Theater um Aubameyang endlich beendet ist. Allerdings betonte Pulisic, dass er ein sehr gutes Verhältnis zum ehemaligen Top-Stürmer der Schwarzgelben habe, der mittlerweile beim FC Arsenal seine extravaganten Sportwagen verdient.

"Gespannt was Aubameyang noch alles tut"

"Ich denke, ihr wisst ja alle, was für ein Typ Mensch er ist", sagte Pulisic, "das zeigt er ja auch." Was die meisten Fans aber nicht wüssten: "Was er für einen tollen Charakter hat und wie sehr er sich um alles kümmert und auch wie hart er arbeitet." Der Gabuner habe ihn an die Hand genommen, ihm als Spieler geholfen und ihn geführt. "Er ist einfach ein toller Typ." Natürlich tue es weh, Aubameyang zu verlieren, so der US-Amerikaner. "Aber ich bin auch gespannt darauf, was er noch alles tut", so der 19-Jährige.

Während sich sein ehemaliger Kollege zu den Gunners verabschiedete, ist ein Wechsel für Pulisic, der laut aktueller Gerüchte mit dem FC Liverpool und Manchester United in Verbindung gebracht wird, in Englands höchste Spielklasse vorerst nicht denkbar. Auch wenn er betonte: "Natürlich ist die Premier League eine unglaubliche Liga." Man könne auch nie wissen, was im Fußball passiert, so der Außenbahnspieler weiter. Allerdings schränkte er ein: "Ich bin voll auf Dortmund fokussiert."