US-Legende rät Pulisic zu Liverpool oder Real

US-Legende McBride rät Christian Pulisic zu einem Wechsel zu Liverpool

Youngster Christian Pulisic von Borussia Dortmund sorgt weiter für Aufsehen und wird mit nahezu allen großen europäischen Klubs in Verbindung gebracht. Neben Bayern München und Real Madrid jagt dem Vernehmen nach die halbe Premier League den dribbelstarken US-Boy.

Nun meldet sich US-Spielerlegende Brian McBride zu Wort und rät seinem jungen Landsmann zu einem Wechsel zu Jürgen Klopp und dem Liverpool FC, sollte er im Falle eines Wechsels den Luxus haben, sich einen neuen Arbeitgeber aussuchen zu können. Gegenüber "ESPN" sagte der 96-fache US-Nationalspieler, dass sich Pulisic für einen Klub entscheiden müsse, der ihm dabei weiterhelfe, "seinen eigenen Stil und seine besonderen Fähigkeiten weiter zu entwickeln."

Mc Bride - der von 2004 bis 2008 selbst in der Premier League beim FC Fulham die Schuhe schnürte und in 139 Spielen 32 Mal einnetzte - würde sich an Pulisic' Stelle einen Klub suchen, "der einen Fußball spielt, der meinem Stil entspricht. Wenn du zu Manchester United gehst, weißt du, dass du nie soviel Ballbesitz haben wirst wie bei Liverpool oder Real Madrid."

Erst kürzlich soll der BVB Pulisic ein 100-Millionen-Euro-Preisschild verpasst haben, nachdem nach den unrühmlichen Abgängen von Ousmane Dembélé (FC Barcelona) im Spätsommer und Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal FC) im abgelaufenen Wintertransfer-Fenster Gerüchte um einen Wechsel des amerikanischen Flügelspielers ins Kraut geschossen waren.

Beim BVB hat der 19-Jährige noch einen Vertrag bis 2020. Bereits im Sommer 2016 soll Klopp versucht haben, den Jugendspieler der Schwarzgelben an die Anfield Road zu locken, blitzte aber laut Medienberichten mit einer Offerte von 12,5 Millionen Euro bei seinem Ex-Klub um Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ab.