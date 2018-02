Drei Bayern-Stars um Thiago nur auf der Tribüne

Bayerns Thiago ist nach Verletzung noch nicht bei 100 Prozent

Der harte Konkurrenzkampf bei Bayern München hat Nationalspieler Sebastian Rudy sowie den beiden Spaniern Thiago und Juan Bernat einen Platz auf der Tribüne beschert. Trainer Jupp Heynckes, der am Samstag wegen eines grippalen Infekts von Assistent Peter Hermann vertreten wurde, entschied sich beim Topspiel am Samstagabend gegen Schalke 04 gegen das Trio.

Dass Thiago nicht zum Kader gehört, hatte Heynckes bereits am Freitag mitgeteilt. Er war elf Wochen lang wegen eines Muskelteilrisses ausgefallen. Thiago, so Heynckes, sei zwar fit, "aber bei ihm bin ich vorsichtig, ich lasse ihn noch draußen. Ich überlege, ihn am kommenden Samstag in Wolfsburg von Beginn an spielen zu lassen".

Erstmals standen Heynckes gegen Schalke alle 19 Feldspieler zur Verfügung. Drei Profis waren deshalb überzählig im 18-köpfigen Kader mit zwei Torhütern.