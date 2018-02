Lewandowski stellt Bundesliga-Rekord ein

Robert Lewandowski hat gegen den FC Schalke einen Bundesliga-Rekord eingestellt

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat einen Uralt-Bundesliga-Rekord seines Trainers Jupp Heynckes eingestellt.

Der 29 Jahre alte Pole traf im Topspiel am Samstagabend gegen Schalke 04 zur frühen Führung des deutschen Fußball-Rekordmeisters (6.) und erzielte so im elften Heimspiel in Folge einen Treffer. Es war insgesamt der 19. in dieser Saison.

Heynckes hatte die Bestmarke 1972/73 im Trikot von Borussia Mönchengladbach aufgestellt. Der 72-Jährige fehlte am Samstag allerdings in der Allianz Arena wegen eines grippalen Infekts.