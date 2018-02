Reus feiert Comeback: "Ein super Gefühl"

Marco Reus stand bei seinem Comeback knapp 70 Minuten auf dem Rasen

259 Tage nach seinem Kreuzbandanriss hat Marco Reus beim 2:0 von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV ein erfolgreiches Comeback gefeiert und wurde von den Fans frenetisch gefeiert.

Mit einem dreifachen "Reus" hat die Dortmunder Südtribüne am Karnevalssamstag die Rückkehr ihres Helden gefeiert. Nach seinem Kreuzbandanriss im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt kehrte Nationalspieler Marco Reus beim 2:0 (0:0)-Sieg von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV unter großem Jubel auf den Rasen zurück.

Der 28-Jährige, der für viel Schwung im Dortmunder Mittelfeld sorgte, durfte sich nicht nur über ein gelungenes Comeback freuen, der BVB holte zudem noch den 500. Bundesliga-Heimsieg.

"Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gezeigt. Man hat gesehen, dass die Mannschaft wollte. Mit ein bisschen mehr Druck machen wir auch schon früher das 2:0. Wir haben noch viel Arbeit vor uns", sagte Reus, der in der 71. Minute unter Szenenapplaus für Torschütze Mario Götze ausgewechselt wurde, bescheiden.

🗯 Rückkehrer @woodyinho und Torschütze @mbatshuayi sprachen direkt nach dem Sieg gegen Hamburg mit @SkySportDE: "Wir haben nicht unser bestes Spiel gezeigt, aber in dieser Phase ist es einfach wichtig, zu punkten und die Dreier zu holen“. #bvbhsv https://t.co/caSjgQu0B8 pic.twitter.com/3hnpMzIkg7 — Borussia Dortmund (@BVB) 10. Februar 2018

Reus "hätte es auch über 90 Minuten geschafft"

BVB-Trainer Peter Stöger war zufrieden: "Es ist ein gutes Gefühl für uns und sicherlich ein super Gefühl für ihn", sagte der Österreicher: "Seine Leistung ist erfreulich, aber nicht überraschend. Er hätte es sicherlich auch über 90 Minuten geschafft."

Reus war vor knapp zwei Wochen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und stand gegen den HSV überraschend bereits in der Startelf. "Es war nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch für ihn extrem wichtig, dass wir ihn in alle Richtungen unterstützen. Wenn er fit ist für den Kader und seine Qualität bringen kann, dann kann er auch von Anfang an spielen", betonte Stöger.

Götze, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:0 den Schlusspunkt setzte, war "super, super happy" über das Comeback seines Nationalmannschafts-Kumpels. Zugang Michy Batshuayi hatte die Borussia mit seinem Führungstreffer (49.) erlöst.

Hamburg kämpft bis zum Schluss

Vor dem Götze-Treffer hätte der aufopferungsvoll kämpfende HSV Reus und Co. fast noch die Partystimmung verhagelt. Allerdings konnte der Tabellenvorletzte seine Möglichkeiten nicht nutzen und stand am Ende mit leeren Händen da.

Batshuayi, der als Ersatz für den zum FC Arsenal abgewanderten Pierre-Emerick Aubameyang in der Winterpause nach Dortmund gekommen war, hatte ebenfalls allen Grund zur Freude. Mit seinem dritten Saisontor - zum Einstand hatte er bereits zweimal in Köln getroffen - legte er ein gelungenes Heimdebüt für den BVB hin und feierte seinen Treffer standesgemäß mit einem Salto.

Für Stöger war der schwer erarbeitete Sieg gegen den akut abstiegsbedrohten HSV ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. "Wir haben uns schon wehren müssen. Aber wir haben auch gute Sachen gesehen. Das Ergebnis tut uns gut", so der Österreicher, der sich mit dem BVB auf den dritten Tabellenplatz vorschob.

Vor dem Hinspiel der Zwischenrunde in der Europa League gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo am Donnerstag kommt das gelungene Comeback von Reus genau zur rechten Zeit.