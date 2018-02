Pokal: Bayer empfängt Bayern - Heimspiel für Schalke

Das Objekt der Begierde: der DFB-Pokal

Die Fußball-Bundesligisten Schalke 04, Bayern München, Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt haben es im DFB-Pokal ins Halbfinale geschafft. Am Sonntagabend wurden die Begegnungen ausgelost.

Rekordsieger Bayern München hat auf dem Weg zum 19. Titelgewinn im DFB-Pokal eine schwere Auswärtsaufgabe zu bewältigen. Der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter tritt im Halbfinale beim Tabellenfünften Bayer Leverkusen an.

Bayer-Geschäftsführer Michael Schade erklärte: "Erst einmal freue ich mich sehr, dass wir zu Hause spielen. Sportlich ist es natürlich ein schweres Los, aber die Sehnsucht nach dem Pokalfinale ist groß. Wir wollen seit Jahren mal wieder nach Berlin". Beide Vergleiche in der Liga hatten die Bayern jeweils mit 3:1 für sich entschieden.

Im zweiten Vorschlussrundenduell empfängt Schalke 04 die Frankfurter Eintracht. Das ergab die Auslosung durch Bundestorwarttrainer Andreas Köpke und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Der Liveticker zur DFB-Pokal-Auslosung zum Nachlesen:

+++ Ausgeglichene Bilanz zwischen Schalke und Frankfurt +++

Ganz anders sieht der direkte Pokal-Vergleich zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Schalke 04 aus. Neun Mal hat dieses Duell bisher im Pokal stattgefunden. Vier Mal gewannen die Knappen, vier Mal triumphierten die Hessen. Das einzige Unentschieden gab es im Achtelfinale 1976/77.

+++ Ein Blick zurück +++

Fünf Mal hat es im DFB-Pokal bisher das Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen gegeben. Drei Mal setzten sich die Münchner direkt durch (Viertelfinale 1984/85, Viertelfinale 1997/1998, Halbfinale 2002/03), einmal kamen sie nach Elfmeterschießen weiter (Viertelfinale 2014/15). Nur ein einziges Mal behielt Bayer Leverkusen die Oberhand (Viertelfinale 2008/09).

+++ FC Schalke 04 empfängt Eintracht Frankfurt +++

Jubel auf Schalke! Auch die Königsblauen dürfen sich über ein Heimspiel freuen und empfangen die Frankfurter Eintracht. "Ein unangenehmer Gegner, der nicht zu unrecht auf Platz vier der Tabelle steht", urteilt der Ex-Schalke-Profi Olaf Thon.

Heimspiel im @DFB_Pokal-Halbfinale. Wir treffen am 17. oder 18. April in der @VELTINSarena auf @Eintracht Frankfurt! Was sagt ihr zum Los? pic.twitter.com/YCFbpHmnPa — FC Schalke 04 (@s04) 11. Februar 2018

+++ Bayer Leverkusen empfängt den FC Bayern München +++

Das erste Los ist gezogen und es beschert der Werkself aus Leverkusen ein Heimspiel gegen den FC Bayern München. Laut Ex-Bayer-Keeper Rüdiger Vollborn ein echtes "Traumlos". Schaun mer mal.

+++ Auf geht's +++

DFB-Vizepräsident Peter Frymuth ("Im Pokal ist alles möglich") hat seine Expertise abgegeben, die Show kann steigen. Wer trifft auf wen, wer darf sich auf ein Heimspiel freuen, wer muss eine Auswärtsreise antreten? Gleich kennen wir die Antwort.

+++ Königsblau drückt die Daumen +++

Los-Fee Andreas Köpke ist mittlerweile im Fußballmuseum in Dortmund angekommen und wird in wenigen Minuten zur Tat schreiten. Zumindest der FC Schalke weiß, wer die wichtigsten Person am heutigen Abend ist und schickt seine Grüße schon mal in Richtung Bundestorwart-Trainer.

"Losfee" in 04 Minuten ist Andreas Köpke. Wir wünschen dem Bundestorwarttrainer ein glückliches Händchen ✊#S04 pic.twitter.com/C58fNi5KUf — FC Schalke 04 (@s04) 11. Februar 2018

+++ Halbfinal-Termine stehen schon fest +++

Die Termine für die beiden Halbfinalspiele stehen bereits fest. Ein Duell steigt am 17. April (Dienstag), die zweite Partie findet tags darauf statt. Das Finale steigt am 19. Mai (Samstag) und findet selbstverständlich im Berliner Olympiastadion statt.

+++ Die Spannung steigt +++

Die Uhr tickt, der Countdown läuft! In rund 15 Minuten wissen wir, wie die Halbfinal-Paarungen des DFB-Pokals 2017/18 aussehen werden. Geht es nach dem Trend, dürfen sich die Bayern-Fans übrigens schon jetzt auf ein Heimspiel freuen. Sowohl 2013 als auch 2014, 2015, 2016 und 2017 hatte der deutsche Rekordmeister in der Vorschlussrunde immer Heimrecht.

+++ Leverkusener Achterbahnfahrt +++

Die Werkself machte sich das Leben in den ersten Runden des Pokals selbst schwer. Gegen den Karlsruher SC setzte sich die Mannschaft von Heiko Herrlich erst nach 120 mühsamen Minuten durch (3:0). Keine Probleme hatten die Rheinländer anschließend mit dem 1. FC Union Berlin, der mit 4:1 nach Hause geschickt wurde. Im Achtelfinale war es letztlich das Tor von Leon Bailey, das beim 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach für die Entscheidung sorgte.

Um 18 Uhr beginnt die @DFB_Pokal-Auslosung für das Halbfinale!



Im Topf: @FCBayern, @s04 und die@Eintracht.



🗯️ "Wir sind bereit für jeden Gegner!" - Heiko #Herrlich pic.twitter.com/n276EZx0Rh — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 11. Februar 2018

Im Viertelfinale lieferten sich die Leverkusener mit Werder Bremen ein turbulentes Duell. Nachdem die Hanseaten zunächst mit 2:0 in Führung gingen, rettete Julian Brandt sein Team mit einem Doppelpack in die Verlängerung. Hier waren es Karim Bellarabi und Kai Havertz, die für den 4:2-Sieg und den Einzug in das Halbfinale sorgten.

+++ Schalker Kurzarbeiter +++

Der FC Schalke machte auf seinem Weg in die Runde der letzten Vier stets kurzen Prozess. Die Königsblauen sind der einzige Halbfinalist, der nicht mindestens ein Mal in die Verlängerung musste. Einem 2:0-Erfolg gegen den BFC Dynamo in der 1. Runde folgten ein 3:1-Sieg gegen Wehen Wiesbaden und ein 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln. Im Viertelfinale schaltete das Team von Domenico Tedesco den VfL Wolfsburg aus (1:0).

+++ Frankfurt beinahe makellos +++

Auf dem Papier hatte die Eintracht aus Frankfurt den vermeintlich leichtesten Weg in das Halbfinale. In der 1. Runde schalteten die Hessen den TuS Erndtebrück aus (3:0), anschließend bezwang die Elf von Niko Kovac den 1. FC Schweinfurt 05 (4:0), den 1. FC Heidenheim (2:1 n.V.) und den 1. FSV Mainz 05 (3:0). Damit sind sie der einzige Halbfinalist, der in der regulären Spielzeit nicht ein einziges Gegentor kassierte.

+++ Es winkt das volle Dutzend +++

Sollte es im Halbfinale tatsächlich zum erneuten Duell zwischen dem FC Schalke und dem FC Bayern kommen, wäre es bereits das zwölfte Mal, dass die beiden Mannschaften in einem Pokalspiel aufeinandertreffen. Die Bilanz spricht bisher eindeutig für die Münchner. Von elf Spielen haben sie sieben gewonnen. Zwei Spiele endeten Unentschieden, wobei sich anschließend beide Male der FCB durchsetzte (2002/03 im Elfmeterschießen, 2009/2010 nach Verlängerung), zwei Mal gewannen die Königsblauen.

Auch in den bisherigen Pokal-Duellen gegen Eintracht Frankfurt (vier Spiele, drei Siege, eine Niederlage) und Bayer Leverkusen (fünf Spiele, drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage) haben die Münchner die Nase vorn. Franck Ribéry und Arjen Robben freuen sich - egal auf welchen Gegner.

+++ Das Warten auf die Auslosung +++

Auf dem Weg nach Berlin muss nur noch eine Hürde genommen werden. Das Halbfinale im DFB-Pokal wird um 18 Uhr ausgelost und verspricht jede Menge Brisanz. Immerhin stecken vier Bundesligisten in den runden Los-Kugeln.

+++ Die Los-Fee +++

Er hat es in den Händen: Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft, Andreas Köpke, zieht am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Kugeln aus der Schale. Die Vorbereitungen im Studio sind jedenfalls schon getroffen...

+++ Der Weg ins Halbfinale +++

Die Schalker könnten dabei erneut auf die Bayern treffen - ein Duell, das der amtierende Meister am Samstag in der Bundesliga bereits mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Ein Traumlos wäre die Begegnung für die Knappen also keinesfalls. Doch sollte Stürmer Guido Burgstaller ähnlich gut aufgelegt sein, wie im Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg (1:0), ist auch ein Sieg gegen die Bayern mehr als denkbar.

+++ Herzlich willkommen zur DFB-Pokal-Auslosung +++

Das Finale von Berlin ruft! Schafft Eintracht Frankfurt den zweiten Final-Einzug in Folge? Oder haben Bayer Leverkusen, Schalke 04 oder der FC Bayern die besseren Karten? Der amtierende Pokalsieger, Borussia Dortmund, ist jedenfalls bereits ausgeschieden...