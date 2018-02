Ex-Dortmunder Januzaj feuert gegen van Gaal

Stand in Manchester mit dem Rücken zur Wand: Adnan Januzaj (r.)

Adnan Januzaj galt lange Jahre als große Verheißung im europäischen Fußball. Der Belgier von Manchester United, der für ein halbes Jahr für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund die Schuhe schnürte, schaffte jedoch nicht den Sprung zu den Top-Stars. Schuld daran trage auch sein ehemaliger Trainer Louis van Gaal, so Januzaj.

"Ich habe nie eine Chance erhalten. Ich war einfach nicht im Rennen. Wie soll ich es sagen? Er (van Gaal, Anm.d.Red.) hat mir nicht die richtigen Signale gegeben, um mein Spiel zu verbessern", wetterte der heute 23-Jährige im englischem "Mirror" nun in Richtung des Niederländers. Van Gaal betreute Manchester United zwischen 2014 und 2016. Januzaj blieb in dieser Zeit bei den Red Devils meist außen vor.

Januzaj kritisierte vor allem, als junger Spieler nicht das nötige "Vertrauen" bekommen zu haben. "Lass die jungen Spieler spielen und wachsen", forderte der Offensivkünstler im Rückblick: "Offensichtlich klappte das unter van Gaal nicht. Es war eine sehr schwierige Saison für mich."

Dortmund-Leihe entpuppt sich als Flop

Ganz anders habe noch van Gaals Vorgänger David Moyes gehandelt, unter dem der Stern des damals 16-Jährigen bei United aufging. Gleich in seiner ersten Profisaison brachte es Januzaj auf satte 27 Premier-League-Spiele, in denen er vier Tore beisteuerte. "David Moyes vertraute mir vom ersten Tag an. Er hatte verstanden, dass ich ein junger Spieler war. Als aber van Gaal ankam, veränderte sich alles und meine Entwicklung stoppte."

Schließlich konnte Januzaj an seine starke Debüt-Saison nie wieder anknüpfen. Van Gaal sortierte den Angreifer schließlich im Sommer 2015 aus und verlieh ihn an Borussia Dortmund. Doch auch im Ruhrgebiet konnte sich Januzaj nicht durchsetzen, das Leihgeschäft wurde gar schon sechs Monate später wieder aufgehoben.

Am Ende standen lediglich sechs Einsätze in der Bundesliga, fünf in der Europa League und einer im DFB-Pokal zu Buche. Ein Tor erzielte er dabei nicht.

Adnan Januzaj findet sein Glück in Spanien

Zurück beim englischen Rekordmeister warteten nur noch vereinzelte Einsätze für die erste Mannschaft - auch als Teammanager José Mourinho das Zepter übernahm. Oftmals wurde der belgische WM-Fahrer von 2014 nur noch für die zweite Mannschaft eingeplant. Nach einem Intermezzo unter seinem Ex-Coach Moyes in Sunderland wechselte der Linksfuß schließlich im vergangenen Saison zur Real Sociedad in die spanische Primera División.

"Mein Leben in Spanien ist gut", befand Januzaj nun: "Ich genieße den Fußball und würde behaupten, dass La Liga wie für mich geschaffen ist. Die Liga ist sehr von Technik geprägt, das passt zu mir." Bisher zählt der Ex-Dortmunder zur Stammelf der Basken und absolvierte bereits 15 Spiele in der Primera Divisón.