Neuer arbeitet in Thailand in der Reha

Bayern-Keeper Manuel Neuer arbeitet an seiner Rückkehr auf den Platz

Manuel Neuer vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern München arbeitet fleißig an seinem Comeback. Immerhin will er im WM-Jahr frühzeitig zurück in den Kasten. Doch es ist weiterhin Vorsicht geboten. Der Rekordmeister will bei seiner Genesung nichts überstürzen und schickte den Nationaltorhüter erst einmal in den Kurzurlaub nach Thailand.

Bis zum 18. Februar weilt Neuer in Südostasien und absolviert in einem Hotel ein Aufbau- und Stabilisationsprogramm. Nach Absprache der medizinischen Abteilung der Münchner arbeitet der 31-Jährige dort mit individuellen Trainingsplänen.

Grund für die Reha in der Wärme ist unter anderem Neuers Fortschritt. Wie der "kicker" berichtet, lieferten die etwa alle 14 Tage durchgeführten Kontrollen in den letzten Monaten gute Ergebnisse. Der Schlussmann kann nach seinem dreimaligen Mittelfußbruch bereits mit voller Belastung gehen.

Leichtes Traben ist jedoch bisher nur eingeschränkt möglich, so das Fachmagazin weiter. Nach seiner Rückkehr ist als nächster Schritt geplant, gesteigertes Laufen in den Trainingsplan zu integrieren.