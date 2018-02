Vertragsgespräche von Marco Reus beim BVB vertagt

Marco Reus feierte nach 259 Tagen sein Comeback beim BVB

Es war der Moment, auf den alle BVB-Fans gewartet haben. Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga kehrte Marco Reus nach langer Verletzung zurück. Auf seine Unterschrift unter einem neuen Vertrag müssen die Dortmunder aber noch warten. Die für Anfang des Jahres angekündigten Gespräche werde wohl zunächst vertagt.

Wie das Fachblatt "kicker" berichtet, wird es noch ein wenig dauern, bis erste konkrete Vertragsverhandlungen mit BVB-Sportdirektor Michael Zorc aufgenommen werden. Marco Reus wolle vielmehr nach seinem vielversprechenden Comeback daran arbeiten, kontinuierlich Leistung bringen zu können. Nach seinem vielversprechenden Comeback im Heimspiel gegen den Hamburger SV (2:0), als er direkt in der Startelf stand und bis zur 71. Minute spielen durfte, ist die Borussia mehr als positiv gestimmt.

Dennoch will Michael Zorc, der mit dem Superstar zuletzt 2015 das Arbeitspapier erneuerte, nichts überstürzen. Erst wenn Reus wieder voll und ganz zu seiner alten Stärke gefunden hat, wird der Sportdirektor Überzeugungsarbeit leisten und sich mit dessen Berater Dirk Hebel zusammensetzen. "Vorher will er sich damit nicht belasten", zitiert das Fachblatt Michael Zorc. Reus' Vertrag bei Borussia Dortmund ist noch bis Juni 2019 datiert.

Priorität auf WM und BVB-Kader

Zudem liegt der Fokus des 29-fachen Nationalspielers nach seiner Genesung auf der bevorstehenden WM in Russland. Für Marco Reus wäre es bei einer Nominierung die erste Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft. Entsprechend hoch der Stellenwert für den gebürtigen Dortmunder.

Zuletzt wurde außerdem spekuliert, dass der 28-Jährige vor einer möglichen Vertragsunterzeichnung abwartet, wie die Entwicklung des amtierenden Pokalsiegers weitergeht. Stellt der BVB in Zukunft keine konkurrenzfähige Mannschaft, könnte sich der Leistungsträger auch mit einem Abschied befassen, so die "Bild". Einen Wechsel ins Ausland befand Reus im vergangenen Oktober in einem Interview mit dem Magazin "GQ" zumindest als reizvoll.