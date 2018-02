Medien: BVB verlängert vorzeitig mit Watzke

Hans-Joachim Watzke möchte langfristig beim BVB bleiben

Seit 2006 hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund die Zügel in der Hand. Seinen 2019 auslaufenden Vertrag hat der 58-Jährige nun offenbar verlängert.

Wie die Wirtschaftszeitschrift "Manager Magazin" am Montag verkündete, unterschrieb Watzke bei den Schwarzgelben einen neuen Vertrag. Das neue Arbeitspapier wird bis zum Sommer 2021 gültig sein. Das erfuhr das Magazin aus dem Umfeld des BVB-Präsidiums.

Erst im vergangenen Jahr hatte der Geschäftsführer einen Rücktritt von seinem Posten in Erwägung gezogen. "Nach der letzten Saison war mein Akku erstmals in meinem Leben komplett leer", so Watzke im September zur "Sport Bild". Vor allem der Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus und die Auseinandersetzung mit dem damaligen Trainer Thomas Tuchel setzten Watzke zu.