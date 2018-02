Abschied im Sommer? Schürrle in England im Fokus

André Schürrle hat beim BVB einen Vertrag bis 2021

Zuletzt zeigte André Schürrles Formkurve beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund eindeutig wieder nach oben. Die Zukunft beim BVB ist dennoch alles andere als gesichert. Neue Gerüchte gibt es nun aus England.

Premier-League-Klub Crystal Palace schielt nach Informationen der "Sun" auf eine Verpflichtung im kommenden Sommer. Dort soll der Angreifer, der das englische Oberhaus aus seiner Zeit beim FC Chelsea (2013-2015) bestens kennt, die Probleme der "Eagles" im Angriff lösen.

Bereits im vergangenen Winter-Transferfenster war der aktuelle Tabellen-15. dem Bericht zufolge an Schürrle interessiert. Auch das Trio aus West Bromwich Albion, Newcastle United und Swansea City soll auf eine Verpflichtung gehofft haben.

Nach dem Verkauf von Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Arsenal sowie den Verletzungen von Andrey Yarmolenko, Jadon Sancho und Maximilian Philipp blockte der BVB etwaige Angebote jedoch ab - trotz öffentlicher Kritik von Geschäftsführer Watzke, der sich in der Winterpause mit dem 30-Millionen-Einkauf "noch nicht zufrieden" zeigte. Schürrle, der im Ruhrgebiet einen Kontrakt bis 2021 besitzt, soll zunächst gehalten werden.

Nach dem Ende des Winter-Transferfensters scheint André Schürrle in Dortmund die Kritik angenommen zu haben nun langsam besser in Fahrt zu kommen. Gegen den 1. FC Köln gelang ihm der späte Siegtreffer (3:2), beim 2:0-Heimerfolg gegen den Hamburger SV am vergangenen Spieltag überzeugte er mit einer Vorlage.