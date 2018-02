Zu Dick! Arsenal wollte Harry Kane nicht

Die Geduld bei Harry Kane zahlte sich für Tottenham Hotspur mehr als aus

24 Jahre jung und schon über 100 Tore in Englands Fußball-Oberhaus: Harry Kane von Tottenham Hotspur gehört zu den besten Stürmern Europas. Dabei hätte der Angreifer auch beim FC Arsenal landen können. Der Erzrivale der Spurs wollte ihn aber nicht. Denn die Verantwortlichen befanden Kane für zu dick.

Das verriet nun Liam Brady im "Corriere della Sera". Brady, ehemaliger Spieler und ehemaliger Jugend-Direktor des Nachwuchsleistungszentrums der Gunners, erklärte rückblickend: "Leider haben wir ihn abgewiesen. Er war dick und nicht wirklich athletisch. Wir haben uns geirrt."

Allerdings stellte der heute 61-Jährige heraus, dass Kanes Entwicklung zum absoluten Top-Stürmer lange andauerte: "Selbst Tottenham hat ihn drei oder vier Mal verliehen." Die Spurs nahmen den Rechtsfuß 2011 in ihren Jugendkader auf und gaben ihn in den Folgejahren an den FC Millwall, Norwich City und Leicester City ab. Das Warten auf den Leistungsschub lohnte sich jedoch für die Londoner. "Mit seiner Entschlossenheit bastelt er nun an einer großartigen Karriere. Er verdient sie", so Brady anerkennend.

Der Ex-Gunner ging sogar noch einen Schritt weiter. "Nach Messi, Ronaldo und Lewandowski" gehöre Kane zu den Besten seiner Zunft: "Die Zahlen sprechen für sich." Neben nunmehr 101 Premier-League-Toren schaut der englische Nationalspieler bereits auf acht Tore in acht Partien in der Champions League zurück.

Dort trifft er nun am Dienstagabend im Hinspiel des Achtelfinales auf den italienischen Rekordmeister Juventus (20:45 Uhr) - der Klub, für den einst Brady zwischen 1980 und 1982 die Schuhe schnürte und zwei Meistertitel gewann. "Juve ist nicht der Favorit", so der Ire über die Partie: "Die Chancen stehen 50:50."