Effenberg warnt Trainer: "Definitiv eine Gefahr!"

Stefan Effenberg kann sich einen neuen Bundesliga-Modus vorstellen

Der langjährige Bundesligaprofi und derzeitige TV-Experte Stefan Effenberg hat sich mit mahnenden Worten über die junge Generation von Fußballtrainern im deutschen Oberhaus geäußert.

Der einstige Kapitän des FC Bayern München sieht die Gefahr, dass die junge Trainergarde zu sehr auf theoretische denn auf praktische Inhalte setzten könnte und warnte vor einer solchen Entwicklung: "Grundsätzlich muss man jungen Trainern wie Tedesco Zeit geben. Es besteht aber vielleicht die Gefahr, dass zuviel Theorie an die Spieler weitergegeben wird. Ich habe es selbst erlebt beim Fußballehrer-Lehrgang – es war um Teil zu wenig praxisbezogen und wir waren viel im Unterrichtsraum, wo dir nur Theorie beigebracht wurde. Das ist definitiv eine Gefahr", sagte Effenberg bei der Fußball-Talksendung "100% Bundesliga – Fußball bei NITRO".

Effenberg selbst stand bislang bei einem Profi-Klub in der Verantwortung. Zwischen Oktober 2015 und März 2016 coachte er den Zweitligisten SC Paderborn, konnte aber dessen Abstieg letztlich nicht verhindern. Seit dem wartet der 49-Jährige auf eine weitere Anstellung als Cheftrainer.

Der ehemalige Mittelfeldspieler legte außerdem bei seiner Forderung nach einem alternativen Spielsystem zum derzeitigen Bundesligaformat nach. Effenberg erklärte dabei erneut seinen neuartigen Vorschlag zur Ermittlung des Deutschen Meisters, von dem er sich mehr Spannung und Kurzweiligkeit erhoffe: "Man spielt in zwei Neunergruppen mit Hin- und Rückspiel innerhalb jeder Gruppe, im alten Punkte-System. Die vier besten jeder Gruppe und der beste Fünfte spielen in einer neuen Gruppe, die um Meisterschaft und internationale Plätz kämpft. In der anderen Gruppe wird dann um Abstieg und Relegation gespielt", erklärte er.

Neuer Reiz im Kampf um den Titel?

Zu den Vorteilen des alternativen Systems meinte Effenberg: "Interessant hier: Nach 16 Spieltagen im Dezember stehen die neuen Gruppen fest und es geht wieder bei 0 Punkten und 0 Toren los – das macht nochmal den großen Reiz aus für den Kampf um die Meisterschaft und gegen den Abstieg!"

Der TV-Experte erhoffe sich dadurch interessantere Saisonentwicklungen als in den letzten Jahren, in denen der FC Bayern München zwischen 2013 und 2017 fünfmal in Folge mit teilweise übergroßem Vorsprung Deutscher Meister wurde.

Großen Anklang für seine Idee hat Effenberg in der Fußball-Bundesliga bisher nicht gefunden. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte Diskussionen über Änderungen am bestehenden Ligasystem zuletzt bei "Sky" als "Affenzirkus" bezeichnet.