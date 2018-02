Toni Kroos warnt eindringlich vor Paris-Spiel

Toni Kroos hat großen Respekt vor PSG

Im Champions-League-Achtelfinale kommt es am Mittwoch (20:45 Uhr) zum Knüller zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain. Vor dem großen Clash hat Madrid-Star Toni Kroos ausführlich auf die Stärken des Gegners aufmerksam gemacht.

"Sie sind die schnell und schießen viele Tore, aber wir müssen uns einfach auf uns konzentrieren. Sie sind ein sehr gutes Team, nicht nur wegen ihrer Angreifer", mahnte Kroos auf der Vereinshomepage der Königlichen.

Weiter war der Mittelfeldstratege voll des Lobes für den französischen Kontrahenten. "Wir werden auf einen der besten Torhüter, vier der besten Verteidiger, drei der besten Mittelfeldspieler und drei der besten Angreifer auf der Welt treffen", so der Mittelfeld-Regisseur beinahe andächtig.

Trotz der Qualitäten des Pariser Starensembles geht Kroos optimistisch in die K.o.-Spiele: "Natürlich wird es schwierig, aber letzte Saison war es auch schwer, als wir gegen Bayern, Atlético und Juventus im Finale ran musste. Wir haben die besten Mannschaften gefordert und es geschafft, den Titel von 2016 zu verteidigen."

Kroos denkt über Deutschland-Rückkehr nach

Überhaupt fühlt sich Kroos "richtig wohl" in Madrid. "Es ist ohne Zweifel der größte Klub auf der Welt und wir haben in den letzten Jahren einiges erreicht. Besonders die Titelverteidigung in der Champions League war unglaublich", schwärmte der 28-Jährige.

Eine baldige Deutschland-Rückkehr kommt daher wohl nicht infrage: "Ich könnte noch einige Zeit hier bleiben, aber nach meinem Karriereende werde ich nach Deutschland zurückkehren. Es ist mein Geburtsland und manchmal kann auch Schnee richtig schön sein."