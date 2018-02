Enthüllt: Cristiano Ronaldo wollte zu PSG

Wollte Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu PSG wechseln?

Cristiano Ronaldo stand im Sommer 2012 offenbar kurz vor einem Wechsel von Real Madrid zu Paris Saint-Germain. Sein Nachfolger bei den Königlichen sollte ausgerechnet Lionel Messi werden.

Das enthüllt die französische Fußball-Fachzeitschrift "France Football". Dem Blatt liegt einem Bericht zufolge eine SMS vor, die Ronaldo in jenen Tagen an einen Freund sendete. "Ich will nach Paris. Dort werden sie mich wirklich lieben", schrieb der damals 27 Jahre alte Torjäger, der sich in Madrid zu dieser Zeit angeblich nicht mehr wohl fühlte.

Zudem versprach er sich von einem Wechsel in die Ligue 1 bessere Chancen bei der Weltfußballer-Wahl. Diese hatte der Offensivstar gerade zum vierten Mal in Folge gegen Dauerkonkurrent Lionel Messi verloren.

"Die Franzosen werden so glücklich sein, wenn ich in ihrer Meisterschaft spiele, dass die Medien eine Kampagne zu meinen Gunsten für die Vergabe des Ballon d'Or starten werden", schrieb Ronaldo.

200 Millionen für Ronaldo und Messi als Nachfolger?

Wie "France Football" weiter berichtet, sei Real-Präsident Florentino Pérez sogar bereit gewesen, seinen Superstar ziehen zu lassen - für den damals noch nahezu unvorstellbar hohen Betrag von 200 Millionen Euro.

Pikant: Mit dem Geld habe Pérez wiederum Messis damalige Ausstiegsklausel beim FC Barcelona bedienen wollen. Der Argentinier wäre bei den Königlichen also womöglich Ronaldo-Nachfolger geworden.

Bekanntlich wurde aber nichts aus der irren Rochade. Cristiano Ronaldo spielt auch heute, fünfeinhalb Jahre später, bei Real. Messi schnürt seine Fußballschuhe nach wie vor für Barca.

Zuletzt gab es allerdings immer wieder erneute Gerüchte um einen Wechsel Ronaldos zu PSG. Als Ersatz ist diesmal Neymar im Gespräch. Der Brasilianer wechselte erst vor der Saison für die Weltrekordsumme von 222 Millionen Euro von Barcelona nach Paris.