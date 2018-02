Fix! Funkel verlängert bei Fortuna Düsseldorf

Friedhelm Funkel verlängert bei Fortuna Düsseldorf

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Cheftrainer Friedhelm Funkel um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2019 verlängert.

Der 64 Jahre alte Fußballlehrer übernahm am 14. März 2016 das Amt bei der Fortuna und macht aus einen Abstiegskandidaten einen Anwerber auf den Bundesligaaufstieg. Als Spitzenreiter des Unterhauses hat die Fortuna in dieser Saison alle Chancen auf die heiß ersehnte Rückkehr in die Erstklassigkeit.

"Ich habe größten Respekt davor, wie Friedhelm Funkel unsere Mannschaft in den letzten Jahren Schritt für Schritt weiterentwickelt hat", sagte Erich Rutemöller, Vorstand Sport der Fortuna. "Ihm gelingt es eindrucksvoll, immer wieder die perfekte Mischung aus jungen, aufstrebenden Spielern und Routiniers mit viel Erfahrung zu finden."

Funkel habe "Fortuna sportlich stabilisiert und auch in dieser Saison mit den neuen Spielern eine Mannschaft geformt, die füreinander kämpft und mit der sich alle Fortunen unabhängig vom Tabellenplatz identifizieren können". schwärmte Vorstandschef Robert Schäfer-

Der erfahrene Coach selbst betonte, dass ihm die "Zusammenarbeit mit der Mannschaft, aber auch mit den Verantwortlichen unheimlich viel Spaß" mache. "Seit meinem Amtsantritt verfolgen wir akribisch unseren Fortuna-Weg, der uns nun in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga geführt hat", ergänzte Funkel.