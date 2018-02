Transfer-Vorbereitung: Real lässt Neymar ausspionieren

Real Madrid lässt Neymar ausspionieren

Real Madrid bereitet offenbar bereits die Verpflichtung von PSG-Star Neymar im kommenden Sommer vor. Die Königlichen sollen den Brasilianer in Paris auf Schritt und Tritt überwachen - und nicht zufrieden sein mit dem, was sie sehen.

Neymars ausschweifendes Nachtleben sei dem spanischen Rekordmeister ein Dorn im Auge, berichtet die "Sport Bild". Der 26-Jährige wohnt 20 Kilometer westlich der französischen Hauptstadt im 8800-Einwohner-Kaff Bougival. Dort ist dem Superstar und seiner aus fünf engen Freunden bestehenden Entourage so langweilig, dass sich das Sextett regelmäßig in Pariser Diskotheken und sogar bei Kurztrips nach London auf Vergnügungstour begibt - gerne auch bis in die frühen Morgenstunden.

Der allmächtige Real-Präsident Florentino Pérez soll von diesem unprofessionellen Verhalten seines angeblichen Wunschspielers gar nicht angetan sein. Dem Bericht zufolge gefährden Neymars Eskapaden sogar einen möglichen Wechsel nach Madrid.

Pérez sei zwar bereit, 250 Millionen Euro für den Angreifer locker zu machen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Leistungen auf dem Platz nicht unter dessen Privatleben leiden.

Neymar hat am Mittwochabend die Chance, Pérez und Co. von seiner sportlichen Leistungsfähigkeit zu überzeugen. Dann gastiert PSG im Kracherduell des Champions-League-Achtelfinals bei Real.