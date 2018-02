Spiel-Manipulation: Haftstrafe für ManUnited-Star?

Droht Ander Herrera von Manchester United eine Haftstrafe?

Im Manipulationsskandal um den früheren spanischen Erstligisten Real Saragossa drohen offenbar mehreren namhaften Fußballern Haftstrafen, unter anderem Mittelfeld-Star Ander Herrera von Manchester United.

Sollte Herrera und Co. bei der erneuten Untersuchung der Vorkommnisse im Abstiegskampf der Saison 2010/2011 eine Beteiligung nachgewiesen werden, erwartet sie bis zu zwei Jahre Gefängnis sowie eine sechsjährige Sperre. Das schreibt die spanische "Marca" unter Berufung auf Justiz-Kreise.

"Eindeutiger kann ein Fall nicht sein, obwohl es kein Geständnis gibt", zitiert das Blatt eine anonyme Quelle. Nach zwei Jahren Unterbrechung werde das Verfahren in Kürze aller Voraussicht nach wieder aufgenommen.

Weitere Beschuldigte sind Atlético Madrids heutiger Kapitän Gabi, Vicente Iborra (heute Leicester City) sowie Leonardo Ponzio (River Plate). Insgesamt sind neun Profs von den Vorwürfen betroffen. Auch der damalige Saragossa-Trainer Javier Aguirre und Sportdirektor Antonio Prieto sollen in die Manipulation verwickelt gewesen sein.

Saragossa soll an Trainer, Spieler und Verantwortliche von Gegner UD Levante insgesamt 965.000 Euro überwiesen haben, um die Partie am letzten Spieltag am 21. Mai 2011 mit 2:1 zu gewinnen und die Klasse zu erhalten. Daraufhin musste Deportivo La Coruna absteigen.

Herrera verließ Saragossa im Sommer nach dem vermeintlichen Betrugsfall und schloss sich Athletic Bilbao an. 2014 wechselte der heute 28-Jährige für 36 Millionen Euro zu United.