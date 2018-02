Weigl über den BVB: "Ein großer Verein in Europa"

Julian Weigl spricht über die Chancen des BVB in der Europa League

Julian Weigl hat vor dem ersten Auftritt von Borussia Dortmund in der Europa League gegen Atalanta Bergamo eine Kampfansage an die internationale Konkurrenz geschickt.

"Wir sind ein großer Verein in Europa. Unser Anspruch muss es sein, so weit wie möglich zu kommen", sagte Weigl dem "kicker".

Der 22-Jährige hat allerdings das schmachvolle Abschneiden des BVB in der Champions-League-Gruppenphase (nur zwei Punkte aus sechs Spielen) nicht vergessen. "Mich wurmt das sehr. Deshalb müssen wir jetzt umso stärker in der Europa League angreifen."

Die Borussia müsse sich angesichts namhafter Konkurrenten wie Atlético Madrid, AC Mailand, FC Arsenal und SSC Neapel allerdings den "Respekt erst wieder erarbeiten", ergänzte Weigl, "vor allem durch gute Leistungen in der Bundesliga".

Der Mittelfeldspieler prophezeite: "Gelingt uns das, gehören wir in der Europa League zu den Topmannschaften."

Der BVB tritt im Duell mit Bergamo am Donnerstag (19:00 Uhr) zunächst im heimischen Signal Iduna Park an. Eine Woche später will das Team von Peter Stöger dann beim Tabellenachten der italienischen Serie A den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.