Stöger äußert sich zu Verlängerung beim BVB

Am Donnerstag trifft Peter Stöger mit dem BVB auf Atalanta Bergamo

Borussia Dortmunds Trainer Peter Stöger hat vor dem Sechzehntelfinale in der Europa League gegen Atalanta Bergamo über die internationalen Ziele, seine persönliche Zukunft beim BVB und die Personalsituation gesprochen.

"Wir haben uns alle den Termin freigehalten. Wir hätten Zeit. Das ist eine Zielsetzung für uns alle", sagte Stöger auf der Pressekonferenz am Mittwoch im Hinblick auf das Europa-League-Finale am 16. Mai.

Dennoch mache es keinen Sinn, jetzt schon über eine mögliche Endspielteilnahme nachzudenken. "Auch wenn man das nicht hören möchte: Als Trainer musst du von Spiel zu Spiel schauen."

Deswegen will sich Stöger auch noch keine Gedanken über eine mögliche Vertragsverlängerung beim BVB machen. Zuletzt hatte Vorstandsboss Hans-Joachim Watzke den Österreicher für seine Arbeit bei der Borussia gelobt. Unter dem 51-Jährigen verlor Dortmund noch kein Ligaspiel.

"Wir haben uns darauf verständigt, dass wir die Geschichte bis zum Sommer fortführen", erklärte Stöger. "Wir müssen jetzt unseren Job gut machen und dann gibt es vielleicht eine Thematik über die man im Sommer sprechen kann. Ich freue mich über Lob. Aber unser Blick geht in die sportlichen Bereiche rein."

Am Donnerstagabend trifft Dortmund im heimischen Signal Iduna Park auf Bergamo. Stöger lobte die Italiener in den höchsten Tönen. "Wir haben genau gesehen, dass Atalanta eine Mannschaft ist, die es den großen Mannschaften immer wieder schwer gemacht hat", erklärte der ehemalige Kölner, der es selbst durchaus "kurios" findet, nach dem FC bereits mit der zweiten Mannschaft in dieser Saison in der Europa League zu spielen.

Kagawa fällt wohl aus, Reus geht es gut

Ob die angeschlagenen Marcel Schmelzer und Shinji Kagawa am Donnerstag gegen Bergamo spielen können, ließ Stöger offen. Bei Kagawa stünden die Chancen auf einen Einsatz allerdings schlecht. "Es sieht momentan nicht gut aus", so der Coach.

Marco Reus, der nach langer Verletzung zurückkehrte, hat laut Stöger keine Beschwerden. "Wenn es einem Spieler seiner Qualität gut geht, dann geht es auch dem Trainer gut", meinte der Österreicher mit einem Augenzwinkern.

Abwehrspieler Ömer Toprak gab derweil die Parole für das DUell gegen Bergamo aus: "Wir sehen die Europa League ganz bestimmt nicht als Trostpreis. Wir wollen zeigen, dass wir der BVB sind."