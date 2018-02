Zu viel Fast Food: Dembélé bekommt Privat-Koch

Ousmane Dembélé ernährt sich offenbar zu ungesund

Ousmane Dembélé hat nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Barcelona nicht derart eingeschlagen, wie es sich die Verantwortlichen der Katalanen erhofft hatten. Immer wieder hat der Franzose mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Doch damit soll jetzt Schluss sein. Um Dembélé dauerhaft fit zu bekommen, hat Barca dem Youngster einen persönlichen Koch zur Verfügung gestellt. Dadurch soll der offenbar zu hohe Fast-Food-Konsum des 20-Jährigen reduziert werden. Das berichtet "Mundo Deportivo".

Dembélé soll außerdem einen eigenen Bodyguard haben, der sich ständig an seiner Seite befindet. Doch diese Sicherheitsmaßnahme reicht den Barca-Bossen offensichtlich noch nicht. Sowohl der Klub-Arzt als auch Physiotherapeuten sollen dem Angreifer regelmäßige Besuche abstatten.

Im September hatte sich der Nationalspieler nach lediglich drei Spielen für seinen neuen Klub einen Muskelriss im Oberschenkel zugezogen. Aufgrund der hartnäckigen Verletzungsprobleme seit seinem Wechsel für 105 Millionen Euro Ablöse und bis zu 42 Millionen Euro Bonuszahlungen im vergangenen Sommer hat Dembélé erst acht Pflichtspiele für Barcelona absolviert.

Zuletzt musste der ehemalige Dortmunder scharfe Kritik von seinem Trainer einstecken. "Dembélé kam in einem Moment rein, als wir dachten, er könnte uns mit seiner Stärke in Eins-gegen-eins-Situationen helfen", sagte Ernesto Valverde nach dem zweiten Comeback seines Schützlings: "Aber er hat es nicht so gut gemacht, wie er es selbst gegen einen starken Gegner gerne gemacht hätte."