DFB gibt Ansetzung der Pokal-Halbfinals bekannt

Das DFB-Pokal-Halbfinale ist terminiert

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und Rekord-Cupgewinner Bayern München findet am 17. April (20:45 Uhr) statt. Das zweite Vorschlussrundenspiel zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt wurde auf den 18. April (20:45) terminiert.

Beide Partien werden von der "ARD" im Free-TV sowie dem Pay-TV-Sender "Sky" live übertragen. "ARD"-Reporter in der BayArena ist Gerd Gottlob, das Spiel in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen wird von Steffen Simon kommentiert.

Im Anschluss an Schalke-Frankfurt meldet sich Alexander Bommes live mit dem "Sportschau Club" aus Herten.