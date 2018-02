Proteste gegen Montagsspiele: Liga bleibt gelassen

Fans von Werder Bremen äußern ihren Unmut über Spiele am Montagabend

Nach dem Unmut vieler Fußball-Fans über die unbeliebten Montagspiele in der Bundesliga bleiben die Klub-Bosse gelassen und haben zumeist Verständnis für die Neuregelung.

In einer Umfrage des Fachmagazins "kicker" unter den 18 Erstliga-Vereinen wird aber auch Kritik geäußert und eine differenzierte Betrachtungsweise gefordert. "Wir müssen bei allen Überlegungen immer darauf achten, dass die Schere zwischen Fan- und Liga-Interessen nicht zu weit auseinandergeht", forderte Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei 1899 Hoffenheim.

Die neue Regelung sei vor allem für die Europa-League-Starter nach Donnerstagspielen "sportlich nachvollziehbar", meinte Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler. Allerdings würden alle Klubs dann auch weniger Zuschauer haben. "Also muss man das neu überdenken", sagte der Weltmeister von 1990. Und: "Wenn viele Fans die Montagspiele nicht haben wollen, muss man die Idee infrage stellen."

HSV-Manager Jens Todt zeigte Verständnis für die Fans, aber auch für die Deutsche Fußball Liga. Schließlich erwarten die Vereine von der DFL "regelmäßig neue Rekord-Abschlüsse in der TV-Vermarktung".

Bayern-München-Chef Karl-Heinz Rummenigge verwies darauf, dass alle 36 Erst- und Zweitligisten bereits im Juni 2016 die Ansetzung von maximal fünf Montagspielen einstimmig befürwortet hätten. "Daher empfehle ich, dieses Ergebnis nun auch verlässlich und diszipliniert umzusetzen", sagte der Vorstandsvorsitzende.

Zahlreiche Fanklubs rufen zum Boykott auf

Das Thema Spieltag-Splitting bleibt nach Meinung von Rouven Schröder, Vorstand Sport beim FSV Mainz 05, ein sensibles Problem. Die Klubs hätten diese Regelung aber akzeptiert. "Dieses Rad können wir für die Zeit der laufenden TV-Verträge vermutlich nicht mehr zurückdrehen."

Die Montagsspiele hatten für Unmut und Boykottstimmung unter den Fans gesorgt. Die DFL hat die ersten drei Begegnungen dieser Saison bereits angesetzt. Eintracht Frankfurt empfängt am kommenden Montag RB Leipzig zur ersten Partie.

Ultra-Fans von Werder Bremen wollen das Spiel gegen den 1. FC Köln am 12. März boykottieren. Das Fan-Bündnis "Südtribüne Dortmund" hatte zum Boykott des Montagsspiels der Borussia am 26. Februar gegen Augsburg aufgerufen. Über 300 Fanklubs des BVB schlossen sich dem Aufruf mittlerweile an; sie wollen das Spiel nicht besuchen und ihre Karten verfallen lassen.

DFL-Vize Peters: "Es geht um Verlässlichkeit"

Peter Peters, Finanzchef des Bundesligisten Schalke 04 und Erster Vize-Präsident der DFL, hat sich ebenfalls in die Diskussion eingeschaltet. "Es geht auch um die Verlässlichkeit der Liga, Verträge sind einzuhalten! Besonders dann, wenn alle 36 Klubs diesen Verträgen zugestimmt haben", so Peters.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte die Montagsspiele infrage gestellt und die DFL aufgefordert, "keine Politik gegen das Gefühl unserer Fans" zu betreiben. Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann äußerte: "Ich glaube, wenn wir alle Vibrationen von den Fans und den Sponsoren aufgreifen, dass der Montag keine wirklich große Zukunft haben wird."

Die DFL hatte erklärt, "dass die Anzahl der englischen Wochen in der Bundesliga auf nur mehr zwei reduziert wurde und - ebenfalls mit Blick auf mitreisende Fans - am Freitagabend in der 2. Bundesliga nur noch zwei statt drei Spiele stattfinden. Insgesamt wurde die Anzahl der Spiele an Wochentagen in beiden Ligen deutlich reduziert". In dieser Bundesliga-Saison finden drei Partien weniger von Montag bis Freitag statt (52 statt 55), in der 2. Liga sind es 30 weniger als im Vorjahr.

Heidel: "Müssen den Leuten die Angst nehmen"

In der Bundesliga-Historie fanden laut kicker 16 Begegnungen an einem Montag statt. Die ersten Spiele wurden am 30. März 1964, einem Ostermontag, ausgetragen. Damals fanden vier Nachholpartien statt.

Allerdings gilt, dass die Anzahl von 52 Spielen an Nicht-Wochenendtagen immer noch der dritthöchste Wert in den letzten 15 Jahren ist. 2007/08 stiegen 56 Partien nicht am Samstag oder Sonntag, 2016/17 eben 55; 2014/15 waren es ebenfalls 52. Schalke-Manager Christian Heidel betonte: "Wir müssen den Leuten die Angst nehmen, dass aus fünf Spielen irgendwann 50 werden, denn das überhaupt nicht das Bestreben."