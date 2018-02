Stöger über BVB-Offensive: "Anspruch ein ganz anderer"

BVB-Coach Peter Stöger spricht über die lahmende BVB-Offensive und Rückkehrer Marco Reus

Trainer Peter Stöger verweist angesichts der eher mauen Offensivleistungen von Borussia Dortmund in den letzten Wochen auf die hohe Erwartungshaltung beim BVB.

"Der Anspruch an den BVB ist in diesen Spielen einfach ein ganz anderer. Wenn in der Vorwoche Leipzig gegen den HSV 1:1 spielt heißt es, das kann passieren. Wenn wir 2:0 gewinnen, hätten wir ein wenig mehr machen können", sagte Stöger gegenüber "Sport1", "aber wir stellen uns diesem Anspruch der Öffentlichkeit."

Man habe es zuletzt "relativ gut gemacht", so der Coach. "Wir hatten in dieser Saison einige Probleme, viel Stress im Umfeld. Dazu kam die Aubameyang-Thematik, in deren Folge wir mehrere Wochen mit 17-,18-,19-Jährigen in der Spitze gespielt und trotzdem kein Spiel verloren haben. Das vergessen die Leute oft."

Über eine Weiterbeschäftigung beim BVB über den Sommer hinaus mache er sich aktuell "keine Gedanken", sagte Stöger. "Wir haben uns alle auf eine Zusammenarbeit bis Sommer verständigt und damit sind wir immer noch zufrieden. Wir wissen was wir für Ziele haben, nämlich das Erreichen der Champions League und daher brauche ich mir jetzt noch keine Gedanken darüber zu machen, was in zweieinhalb Monaten ist."

Marco Reus für Stöger "ein Ausnahmespieler"

Kurzfristig steht für die Borussia erst einmal das Europa-League-Duell mit Atalanta Bergamo aus Italien an. Im Heimspiel am Donnerstag gehe es "natürlich darum, ein ordentliches Ergebnis zu erzielen", forderte Stöger. "Wir wollen etwas vorlegen, werden dabei aber nicht kopflos nach vorne stürmen."

Die Gäste aus der Lombardei hätten in der heimischen Serie A zuletzt bewiesen, "dass sie gegen Spitzenteams bestehen können", ergänzte der Österreicher. "Daher sind wir gewarnt."

Für die Partie gegen Bergamo ist auch der wiedergenesene Marco Reus eine "Option", wie Stöger bestätigte. Bei seinem Comeback am Wochenende gegen den Hamburger SV habe ihm Reus "außerordentlich gut gefallen", bekannte der Fußballlehrer. "Man sieht einfach, dass er in vielen Bereichen ein Ausnahmespieler sein kann."