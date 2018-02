Schwalben-Vorwürfe gegen Neymar

Schwalben-Diskussion um Neymar nach Niederlage bei Real Madrid

Superstar Neymar ist nach der 1:3-Niederlage von Paris Saint-Germain in der Champions League bei Real Madrid am Mittwoch wegen einer Schwalbe in die Kritik geraten.

Der bereits mit einer Gelben Karte vorbelastete Brasilianer hatte sich in der zweiten Halbzeit bei einem Zweikampf mit Reals Casimero fallen lassen.

Der zweiten Verwarnung - und damit dem Platzverweis - durch den italienischen Schiedsrichter Gianluca Rocchi entging der Angreifer allerdings - zu Unrecht, wie der frühere Real-Stürmer und heutige TV-Experte Michael Owen bei "BT Sport" feststellte.

"Neymar hat eine offensichtliche Schwalbe begangen. Das ist eine klare Gelbe Karte. Der Schiedsrichter sieht es und hat trotzdem nicht die Courage, ihn vom Platz zu stellen", so der 38-Jährige. Neymar habe in dieser Szene "Glück gehabt", polterte Owen.

Paul Clement, ehemaliger Co-Trainer von Bayern München unter Carlo Ancelotti und neben Owen ebenfalls als Experte geladen, stieß ins selbe Horn: "Dem Regelwerk zufolge hätte das die zweite Gelbe Karte sein müssen."