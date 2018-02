BVB-Ikone lobt Batshuayi: "Besser geht es nicht"

BVB-Neuzugang Michy Batshuayi kassiert großes Lob von Karl-Heinz Riedle

Vereinsikone Karl-Heinz Riedle schwärmt in den höchsten Tönen von Borussia Dortmunds neuem Stürmer Michy Batshuayi. Auch Marco Reus und Trainer Peter Stöger lobte Riedle überschwänglich.

"Wenn du so einen Einstand hast wie Batshuayi, geht es eigentlich nicht besser", sagte der frühere Stürmer gegenüber "Goal.com". "Er bewegt sich stark, hält die Bälle super, das passt für den BVB richtig gut."

Es sei gut, "dass der BVB so schnell einen Ersatz für Aubameyang gefunden hat", ergänzte Riedle. Batshuayi sei im Vergleich zu seinem Vorgänger "körperlich robuster, was besonders gegen Gegner hilfreich sein kann, in denen der BVB mit langen Bällen agieren muss, da er die Bälle sehr gut halten kann".

Über eine feste Verpflichtung des bislang nur vom FC Chelsea ausgeliehenen Belgiers wollte der Champions-League-Sieger von 1997 nicht spekulieren. "Wenn er so weiterspielt, wäre das natürlich schön, wenn er länger bleiben würde. Ich bin dafür aber zu weit weg, um das entscheiden oder beurteilen zu können."

Großes Lob zollte Riedle auch dem wiedergenesenen Marco Reus. Dieser sei mit seiner Ausstrahlung "enorm wichtig für den BVB". Riedle bezeichnete Reus als "eine Identifikationsfigur für den Verein". Es sei "einfach total wichtig, dass er jetzt zu seiner alten Stärke zurückfindet".

Der 52-Jährige warnte aber auch vor zu hohen Erwartungen an Reus. Man dürfe von dem verletzungsanfälligen Offensivstar "keine Wunderdinge erwarten", sagte Riedle.

Die Arbeit des neuen Trainers Peter Stöger sieht der Ex-Profi ebenfalls durchweg positiv. Der Österreicher habe bislang "alles richtig gemacht" und wieder Stabilität in die Mannschaft gebracht.