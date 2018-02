Stimmen: "Michy ist ein echter Torjäger"

BVB-Coach Peter Stöger war mit seinem neuen Torjäger Michy Batshuayi (l.) zufrieden

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat mit Mühe und Not das Remis in der Europa League gegen Atalanta Bergamo abgewendet. Immerhin lag der BVB zwischenzeitlich zurück. Trainer Peter Stöger war hinterher erleichtert und zufrieden. Die Stimmen.

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 3:2

Peter Stöger (Trainer Borussia Dortmund):

... über den Spielverlauf: "Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt und wollten eigentlich so weitermachen. Die Fehler nach der Halbzeit sind schwer zu erklären. Wir haben es dem Gegner dann richtig leicht gemacht zu Toren zu kommen. Doch dann sind wir zurückgekommen. Und mit drei Toren sind die Chancen auf das Weiterkommen nicht so schlecht. Ich sehe das relativ positiv, wir sind trotzdem in einer guten Situation."

... über Torjäger Michy Batshuayi: "Michy ist ein echter Torjäger. Er hat sich schnell integriert. Man sieht, dass er gerne hier spielt und arbeitet. Das passt momentan gut zusammen."

... über Mario Götze: "Ich habe ihn gut gesehen, er war ein Aktivposten. Wir haben uns für Castro entschieden, weil wir kompakt stehen wollten. Gonzalo hatte seine Möglichkeit mal wieder verdient."

Gian Piero Gasperini (Trainer Atalanta): "Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt und sind am Ende nicht allzu niedergeschlagen. Wir leben immer noch. Vor dem Spiel hätten wir dieses Resultat unterschrieben, auch wenn wir nun ein wenig mit den Umständen hadern. Wir führen mit 2:1 und hätten es besser machen können. Gegen ein solch starkes Team wie den BVB haben wir es gut gemacht. Leider konnten wir die zwei letzten Gegentore nicht verhindern."