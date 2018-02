Barças Führung droht weiter zu schmelzen

Messi und Co wollen wieder siegen

Der FC Barcelona steht am Samstag in der spanischen Meisterschaft vor einer unangenehmen Aufgabe. Auf den in dieser Liga-Saison noch ungeschlagenen Tabellenführer wartet ein Auswärtsspiel gegen den baskischen Club Eibar, der sich zuletzt in starker Verfassung präsentierte.

Der kleinste Oberhaus-Verein Spaniens aus der 27.000-Einwohner-Stadt verlor nur eine seiner jüngsten zwölf Partien und stieß auf Rang sieben vor - auch dank der Heimstärke im engen, 7.000 Zuschauer fassenden Ipurua-Stadion. In dieser Spielzeit gab es bereits Kantersiege gegen Betis und FC Sevilla, auch der Tabellendritte Valencia wurde besiegt.

Barcelona ist also gewarnt, zumal es für die Katalanen zuletzt nicht mehr wunschgemäß lief. Aus den vergangenen beiden Liga-Spielen schauten lediglich zwei Unentschieden heraus. Dadurch schmolz der Vorsprung auf den ersten Verfolger Atletico Madrid, der am Sonntag Athletic Bilbao empfängt, auf sieben Punkte. Immerhin gewannen Lionel Messi und Co. alle sieben bisherigen Duelle mit Eibar, zuletzt im September im Camp Nou mit 6:1.

Für Barcelona bedeutet das Match auch die Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag bei Chelsea. Real Madrid hat den ersten "Königsklasse"-Auftritt in diesem Jahr bereits erfolgreich hinter sich gebracht und will dem Heim-3:1 gegen Paris St. Germain einen Auswärtssieg über Betis folgen lassen. Die "Königlichen" liegen derzeit nur auf Platz vier, nach Verlustpunkten gerechnet fehlen 14 Zähler auf Barça.

apa