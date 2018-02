Neuer? Heynckes: "Setze kein Zeitfenster"

Jupp Heynckes kann auf einen fast vollen Kader zurückgreifen

Nach wie vor ist eine Rückkehr von Manuel Neuer zwischen die Pfosten des FC Bayern München nicht absehbar. Trainer Jupp Heynckes ist zuversichtlich, dass es der DFB-Kapitän zur WM schafft. Einen Zeitplan will der Bayern-Coach aber nicht nennen.

"Ich bin davon überzeugt, dass Manuel noch vor der WM bei uns spielen und auch zur WM fahren wird", stellte der 72-Jährige auf der Pressekonferenz klar: "Aber das müssen letzten Endes die Ärzte zusammen mit ihm entscheiden."

Neuer macht gerade Urlaub in Thailand, um auf andere Gedanken zu kommen. "Ich habe ihm geraten, einen Tapetenwechsel vorzunehmen und weg von der Säbener Straße zu kommen", erzählte Heynckes.

Er betonte, dass der Torwart psychisch gut drauf sei und Fortschritte mache. Unter Druck setzen will der Trainer seinen Schützling aber nach wie vor nicht. "Ich setzte ihm kein Zeitfenster. Diese Entscheidung habe ich schon getroffen, als Sven Ulreich noch nicht so gut gehalten hat."

Stattdessen hat Heynckes dem Ersatzmann von Beginn an gesagt, dass er auch in den nächsten Wochen zwischen den Pfosten stehen wird. "Es ist wichtig, einem Torwart, der bis dato noch keine Anerkennung im Verein erhalten hat, den Rücken zu stärken", so der 72-Jährige.

Konkurrenzkampf? Heynckes: "Nur so kann man Erfolg haben"

Heynckes kann abgesehen von Neuer derzeit auf den kompletten Kader zurückgreifen. Damit das auch so bleibt, klärte der zuletzt grippekranke Trainer seine Mannschaft über Präventivmaßnahmen auf. "Man muss nicht 72 Jahre alt sein, um eine Grippe zu kriegen", kommentierte er.

Dass alle Spieler für die Partie gegen Wolfsburg am Samstag zur Verfügung stehen, ist für Heynckes einerseits ein "Luxusproblem". Andererseits stellt es den Coach auch vor eine schwere Entscheidung: "Ich möchte, dass alle dazu gehören. Nur so kann man Erfolg haben. Deswegen ist es wichtig, dass ich mit den Spielern rede, die ich außen vor lasse."

Um auch am Samstag in Wolfsburg Erfolg zu haben, ist die Marschroute für Heynckes klar: "Wir rechnen mit einer hochmotivierten Mannschaft, die weiß, dass sie unbedingt punkten muss. Dementsprechend gewissenhaft werden wir uns auch vorbereiten."

Trotz der derzeitigen Krise fand der Bayern-Trainer lobende Worte für die Niedersachsen: "Wolfsburg hat mit Didavi, Arnold oder Malli wirklich gute Spieler. Viele Einflüsse in den letzten anderthalb Jahren haben eine Rolle gespielt, dass sie nicht mehr so erfolgreich sind wie früher. Wenn eine Negativspirale anfängt, ist es schwer, sie aufzuhalten."