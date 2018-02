FC Bayern mit Thiago gegen Wolfsburg

Thiago vor Rückkehr in die Startelf des FC Bayern

Der FC Bayern München wird das Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg mit Rückkehrer Thiago in der Startelf bestreiten. Das bekräftigte Trainer Jupp Heynckes am Freitag.

"Ich habe ja angekündigt, dass Thiago in Wolfsburg von Anfang an spielen wird. Er ist wieder genesen und hat über zwei Wochen am Mannschaftstraining teilgenommen", sagte Heynckes in München.

Ende November hatte der spanische Fußball-Nationalspieler beim Champions-League-Auswärtsspiel in Anderlecht einen Muskelteilriss im Oberschenkel erlitten.

💬 "@Thiago6 hat wieder normal am Mannschaftstraining teilgenommen und wird wie angekündigt in Wolfsburg von Anfang an spielen. Ansonsten haben wir bis auf @Manuel_Neuer alle Spieler zur Verfügung." #MiaSanMia #WOBFCB pic.twitter.com/wn5I3S6fjj — FC Bayern München (@FCBayern) 16. Februar 2018

Der 72-jährige Heynckes hatte sich beim Training am Donnerstag nach einer Grippe zurückgemeldet. Das 2:1 gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Samstag hatte der Coach verpasst.

"Es war wichtig, dass wir unsere Serie weiter ausgebaut haben", sagte Heynckes. Er lobte Vertreter und Assistent Peter Hermann: "Insgesamt hat das zur Genesung beigetragen, dass das ganz gut funktioniert hat."