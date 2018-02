DFB fordert Kanada als WM-Quali-Generalprobe

Steffi Jones und die DFB-Damen treffen auf Kanada

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat für die Frauen-Nationalmannschaft ein weiteres Länderspiel in diesem Jahr vereinbart.

Das Team von Bundestrainerin Steffi Jones trifft am 10. Juni in Hamilton/Ontario auf Kanada. Das bislang letzte Duell der deutschen und kanadischen Nationalmannschaft Anfang April 2017 in Erfurt entschied die DFB-Auswahl 2:1 für sich.

Für das DFB-Team gilt das Spiel in Kanada als wichtiger Test vor den letzten WM-Qualifikationsspielen auf Island (1. September) und auf den Färöer (4. September). Die WM findet vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 in Frankreich statt.