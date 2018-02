Nagelsmann erbost: "Werde nicht gerne beleidigt"

Pál Dárdai war nach der Niederlage gegen Mainz angefressen

Der 23. Spieltag der Bundesliga hielt wieder viel Diskussionsstoff parat: Die Bayern bekamen einen Last-Minute-Elfer zugesprochen und dem 1. FC Köln wurde das vermeintliche Siegtor durch den Video-Schiedsrichter aberkannt. Die Stimmen des Spieltags:

Schalke 04 - 1899 Hoffenheim 2:1 (2:0)

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Ich habe die Mannschaft gefeiert, sie war sehr diszipliniert. Wir wollten mit Körperlichkeit und Robustheit auf die zweiten Bälle gehen. Wir haben verdient gewonnen."

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim)...

... zum Spiel: "Beim ersten Gegentor haben wir zu defensiv gedacht. Jeder hat gesehen, dass es ein vermeidbares Gegentor war. Unser Spiel war schlichtweg viel zu langsam. Wir haben den Sieg nicht verdient, die Schalker haben es in den ersten 35 Minuten besser gemacht und haben deshalb gewonnen."

... zur Frage, warum er so in Rage sei (gegenüber "Sky"): "Fragen Sie die Schiedsrichter. Ich habe ihnen mitgeteilt, dass ich ein Mensch bin, der nicht gerne beleidigt wird. Fragen Sie die Assistenten, was da los war, aber die werden Ihnen wahrscheinlich nichts sagen. Wenn sie einer beleidigt, finden sie das bestimmt auch nicht so toll."

Kevin Vogt (TSG 1899 Hoffenheim) gegenüber "Sky": "Die letzten Minuten haben wir es richtig gemacht. Da waren wir gierig, das waren in der ersten Halbzeit leider nicht. Wir waren zu langsam und zu träge, da müssen wir einfach mehr Druck entwickeln."

VfL Wolfsburg - FC Bayern München 1:2 (1:0)

Daniel Didavi (VfL Wolfsburg): "Er (Robben) kann auch einfach weiterlaufen und muss nicht fallen. Wir können es aber nicht mehr ändern. Wir haben verloren, das ist bitter."

Martin Schmidt (Trainer VfL Wolfsburg): "Das Spiel war leider gegen uns ganz am Ende. Wir hatten uns viel vorgenommen. In der ersten Halbzeit haben wir nicht viel zugelassen. Das Spiel heute haben wir in der Offensive verloren. Wir haben offensiv viel zu wenig zustande gekriegt. Die Leistung kann gerne die Presse bewerten. Ich bewerte das Spiel und sage: Es war zu wenig, um zu gewinnen. Deshalb haben wir viel Arbeit vor uns."

Thomas Müller (FC Bayern): "Wir haben kein schlechtes Spiel gezeigt, aber es war nicht zielstrebig und direkt genug. In der zweiten Halbzeit haben wir dann den Willen gezeigt, zu siegen, auch wenn es da oben nicht mehr spannend ist. Das macht Spaß, die Mannschaft ist einfach geil."

Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): "Es ist zu diesem Zeitpunkt natürlich immer ein gewisses Risiko, auf so vielen Positionen zu wechseln. Das sind alles Nationalspieler, denen wollte ich Einsatzzeiten geben. Damit sie das Gefühl haben, dass sie dazugehören. Das habe ich einkalkuliert."

Hamburger SV - Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)

Heribert Bruchhagen (Vorstandsvorsitzender Hamburger SV): "Natürlich ist uns die Tabellensituation bewusst, es bleibt keine Alternative als an dem Restglauben festzuhalten. Die nächsten beiden Spiele sind gegen direkte Konkurrenten - wir müssen Punkten. Die Mannschaft hat sich heute gewehrt, aber Leverkusen hat einfach die größere Qualität, das hat sich während des gesamten Spiels gezeigt."

Bernd Hollerbach (Trainer Hamburger SV): "In den ersten 60 Minuten waren wir viel zu gehemmt und im letzten Drittel zu schlampig. Darüber muss ich mit dem Team reden. Komischerweise hat die Mannschaft nach dem 0:2 ein anderes Gesicht gezeigt, da war es dann wieder in Ordnung. Letztlich geht der Sieg für Leverkusen in Ordnung."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir sind glücklich über die drei Punkte, das haben wir in den vergangenen Jahren in Hamburg nicht geschafft. Wir waren in der ersten Halbzeit dominant und haben eigentlich gar nichts zugelassen. Nach dem Anschlusstreffer haben wir gut dagegengehalten, Kompliment an meine Mannschaft."

SC Freiburg - SV Werder Bremen 1:0 (1:0)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich will nicht motzen, manchmal geht nicht mehr. Bremen war letzte Woche sehr stark. Wir haben nicht geglänzt mit dem Ball. Aber wir haben das Spiel zum Glück gewonnen."

Nils Petersen (SC Freiburg) über sein 50. Bundesligator: "Das macht mich natürlich schon stolz. Dass es dann noch für den Sieg gereicht hat, ist umso schöner"

... zum Spiel: "Das Spiel war kein Augenschmaus. Deswegen ist es umso schöner, dass wir gewonnen haben."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Man kann verlieren, aber die Art und Weise ärgert mich. Der letzte Zug hat gefehlt, wir haben die Tiefe nicht gefunden."

Max Kruse (Werder Bremen): "Freiburg hat's gut gemacht. Wir haben ihnen zu viel Raum gelassen. Die erste Halbzeit war grottenschlecht. Die zweite war dann etwas besser, aber wir haben heute einfach keine Torgefahr ausgestrahlt."

Florian Kainz (Werder Bremen): "Wir sind alle sehr enttäuscht. Haben nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Hinten standen wir ordentlich, aber wir sind nicht in die Tiefe gekommen."

1. FC Köln - Hannover 96 1:1 (1:1)

Stefan Ruthenbeck (Trainer FC Köln)...

... zum Spiel: "Das war absolut bitter. Das Spiel war sehr unruhig. Die Chancen des Gegners waren hochkarätig. Aber wir sind zurückgekommen. Unter dem Strich geht das Unentschieden in Ordnung."

... zum Gesundheitszustand von Simon Terodde: "Simon Terodde hat wohl eine leichte Gehirnerschütterung."

... zum drohenden Abstieg: "Ich werde nicht aufgeben und die Jungs werden dies auch nicht tun. So wie wir gespielt haben, spielt keine Mannschaft die aufgibt."

André Breitenreiter: (Trainer Hannover 96): "Mit dem Punkt können wir gut leben. In der ersten Hälfte hatten wir die Begegnung gut im Griff und viele gute Chancen. Nach der Pause wurde es dann hektisch. Am Ende ist das Ergebnis gerecht."

Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 0:2 (0:1)

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC)...

... zum Spiel: "Die erste Halbzeit haben wir komplett verschenkt. Der Gegner hat genau das gemacht, was wir uns vorgestellt hatten. In der zweiten Halbzeit wurden wir dann ausgekontert. Der Gegner hat das clever gemacht. Heute hat man gesehen, dass die Stabilität bei uns nicht da ist. Körperlich waren das zwei verschiedene Mannschaften. Da haben Große gegen Kleine gespielt. Das ist nicht in Ordnung, das hat nicht gut ausgesehen. Wir müssen da mehr Aggressivität bringen."

... zur Frage, warum er sich in der Startelf für Ibisevic und gegen Selke entschieden habe (vor dem Spiel): "Davie Selke hat sehr gut gespielt, und wir sind sehr zufrieden mit ihm. Das habe ich ihm auch gesagt. Heute ist es ein Kampfspiel, da brauchst du Erfahrung und einen anderen Spielertyp. Vedad Ibisevic ist ein Wandspieler, der hoffentlich wenig mit den Schiedsrichtern zu tun hat. Er hatte auch eine sehr gute Trainingswoche."

Sandro Schwarz (Trainer 1. FSV Mainz 05)...

...zum Sieg in Berlin: "Wir haben heute sehr gut gegen den Ball gespielt und waren sehr gut strukturiert. Am Ende war es ein hochverdienter Sieg. Das ist eine Basis, auf die wir aufbauen können. Das müssen wir nun gegen Wolfsburg auch wieder auf den Platz bringen."

... zur sportlichen Situation (vor dem Spiel): "Wir wissen, was die letzten Wochen vorgefallen ist. Trotz allem geht es mit einem positiven Gefühl weiter. Wir müssen das Thema sportliche Krise relativieren, wir sind in Mainz. Wir sind alle nicht zufrieden und wollen den Hebel umlegen. Das ist keine außergewöhnliche Situation, es ist auch keine brenzlige Situation. Es ist eine normale Situation, und wir wollen uns mit aller Macht dagegen stemmen und die Situation verbessern."

Robin Quaison (1. FSV Mainz 05): "Es war ein sehr wichtiger Sieg. Ich bin sehr froh, dass ich dazu beitragen konnte. Wir sollten nun das Spiel analysieren und uns dann auf Wolfsburg konzentrieren."

Rouven Schröder (Sportvorstand 1. FSV Mainz 05)...

... zur sportlichen Situation der Mainzer (vor dem Spiel): "Wir wollen alle den Bock umstoßen und es als Gruppe zusammen schaffen. Wir haben einfach zu viele Gegentore bekommen, und wir müssen mehr laufen. Das haben wir ganz klar angesprochen. In jedem Tiefpunkt steckt auch eine Chance und die Herausforderung, es wieder anders zu machen."