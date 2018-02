Stimmen: "Das ist nicht in Ordnung"

Pál Dárdai war nach der Niederlage gegen Mainz angefressen

Ein erster Schritt ist getan, mehr aber auch nicht: Nach dem Sieg in Berlin zeigte sich Mainz-Coach Sandro Schwarz mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. Gegenüber Pál Dárdai zeigte sich dagegen enttäuscht. Die Stimmen zum Spiel:

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC)...

... zum Spiel: "Die erste Halbzeit haben wir komplett verschenkt. Der Gegner hat genau das gemacht, was wir uns vorgestellt hatten. In der zweiten Halbzeit wurden wir dann ausgekontert. Der Gegner hat das clever gemacht. Heute hat man gesehen, dass die Stabilität bei uns nicht da ist. Körperlich waren das zwei verschiedene Mannschaften. Da haben Große gegen Kleine gespielt. Das ist nicht in Ordnung, das hat nicht gut ausgesehen. Wir müssen da mehr Aggressivität bringen."

... zur Frage, warum er sich in der Startelf für Ibisevic und gegen Selke entschieden habe (vor dem Spiel): "Davie Selke hat sehr gut gespielt, und wir sind sehr zufrieden mit ihm. Das habe ich ihm auch gesagt. Heute ist es ein Kampfspiel, da brauchst du Erfahrung und einen anderen Spielertyp. Vedad Ibisevic ist ein Wandspieler, der hoffentlich wenig mit den Schiedsrichtern zu tun hat. Er hatte auch eine sehr gute Trainingswoche."

Sandro Schwarz (Trainer 1. FSV Mainz 05)...

...zum Sieg in Berlin: "Wir haben heute sehr gut gegen den Ball gespielt und waren sehr gut strukturiert. Am Ende war es ein hochverdienter Sieg. Das ist eine Basis, auf die wir aufbauen können. Das müssen wir nun gegen Wolfsburg auch wieder auf den Platz bringen."

... zur sportlichen Situation (vor dem Spiel): "Wir wissen, was die letzten Wochen vorgefallen ist. Trotz allem geht es mit einem positiven Gefühl weiter. Wir müssen das Thema sportliche Krise relativieren, wir sind in Mainz. Wir sind alle nicht zufrieden und wollen den Hebel umlegen. Das ist keine außergewöhnliche Situation, es ist auch keine brenzlige Situation. Es ist eine normale Situation, und wir wollen uns mit aller Macht dagegen stemmen und die Situation verbessern."

Robin Quaison (1. FSV Mainz 05): "Es war ein sehr wichtiger Sieg. Ich bin sehr froh, dass ich dazu beitragen konnte. Wir sollten nun das Spiel analysieren und uns dann auf Wolfsburg konzentrieren."

Rouven Schröder (Sportvorstand 1. FSV Mainz 05)...

... zur sportlichen Situation der Mainzer (vor dem Spiel): "Wir wollen alle den Bock umstoßen und es als Gruppe zusammen schaffen. Wir haben einfach zu viele Gegentore bekommen, und wir müssen mehr laufen. Das haben wir ganz klar angesprochen. In jedem Tiefpunkt steckt auch eine Chance und die Herausforderung, es wieder anders zu machen."