"Kompletter" Boateng peilt erneuten WM-Coup an

Nähert sich seiner Top-Form: Jérôme Boateng

Jérôme Boateng zählt beim FC Bayern München zum absoluten Stammpersonal. Der Innenverteidiger spricht über seinen steinigen Weg zum Profifußballer und sein großes Ziel in dieser Saison.

In den letzten neun Bundesliga-Partien stand Boateng von Anfang an auf dem Platz. Der 29-Jährige, der in der letzten Saison verletzungsbedingt nicht einmal die Hälfte aller Spiele bestreiten konnte, scheint in dieser Spielzeit zu alter Stärke zurückzufinden. Mit einer überragenden Luftkampfquote und seinem exzellenten Aufbauspiel überzeugt der Abwehrhüne.

Dass sein Spiel gefestigter wirkt, führt Boateng unter anderem auf sein privates Glück zurück. "Vater zu sein, hat mein ganzes Leben verändert. Seitdem ich zwei Töchter habe, bin ich komplett", erklärte er im Gespräch mit der "Deutschen Welle".

Der in Berlin-Wilmersdorf aufgewachsene Verteidiger spielte in der Jugend von Hertha BSC. Über den Hamburger SV zog es Boateng auf die Insel zu Manchester City. Seine Zeit in England war geprägt von Rückschlägen und Verletzungen. "Es gab diese Zeiten, in denen es einfach nicht lief, wie ich es wollte. Als ich jünger war, hatte ich Rückenprobleme. Ich glaube, es lag daran, dass ich einfach sehr schnell gewachsen bin", blickte der Routinier zurück.

Beeindruckender Trophäen-Schrank

"Wenn du es nach oben schaffen willst, musst du hart an dir arbeiten. Du musst einfach an dich glauben", sagte Boateng weiter. Nach einer Saison bei den Citizens wechselte der Rechtsfuß zum deutschen Rekordmeister. Dort schaffte er endgültig den Durchbruch. Mit den Münchnern gewann der Innenverteidiger die Champions League, fünf deutsche Meisterschaften sowie drei Mal den DFB-Pokal.

Auch in der Nationalmannschaft zählt Boateng zu den unangefochtenen Leistungsträgern. Den WM-Triumph von 2014 will er unbedingt wiederholen: "Ich freue mich sehr auf die WM. Natürlich wollen wir sie wieder gewinnen, aber das wird sehr schwer. Wir haben ein junges Team mit einem guten Mix aus erfahrenen und neuen Spielern."