BVB will kriselnde Fohlen weiter distanzieren

📈 In den jüngsten sechs Duellen zwischen @borussia & dem BVB fielen 29 Tore (4,8 im Schnitt). In drei dieser Vergleiche gab es schon drei Treffer in der ersten Halbzeit. Quote 5.00 bei @bwin_de, wenn in Hälfte eins mindestens dreimal eingenetzt wird! 👉 https://t.co/2ozfpRmxAR pic.twitter.com/6MGOlkcBa2