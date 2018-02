Dank Lukaku: ManUnited im FA-Cup-Viertelfinale

Romelu Lukaku trifft doppelt für Manchester United

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United steht zum vierten Mal in Folge im FA-Cup-Viertelfinale. Die Reds siegten beim vom deutschen Teammanager David Wagner trainierten Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town dank Romelu Lukaku mit 2:0 (1:0).

Mit seinem Doppelpack (3./56.) bescherte der belgische Torjäger dem zwölfmaligen Pokalsieger eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Achtelfinale am Mittwoch beim FC Sevilla. Zudem rehabilitierte sich ManUnited für die 1:2-Niederlage im Punktspiel bei den abstiegsbedrohten Terriers im vergangenen Oktober.

Außerdem kamen am Samstag Brighton & Hove Albion (3:1 gegen Coventry City) und der FC Southampton (2:1 bei West Bromwich Albion) weiter. Am Freitag hatten Meister FC Chelsea (4:0 gegen Hull City) und Leicester City (1:0 gegen Sheffield United) die Runde der letzten Acht erreicht.

Bei Brighton & Hove Albion standen der Ex-Ingolstädter Markus Suttner und der einstige BVB-Verteidiger Uwe Hünemeier 90 Minuten auf dem Platz. Bei Southampton wirkte der ehemalige Bayern-Spieler Pierre-Emil Höjbjerg mit.

Erstliga-Spitzenreiter Manchester City mit den Nationalspielern Leroy Sané und Ilkay Gündogan trifft erst am Montag (20:55 Uhr) zum Abschluss der Pokalrunde auf Drittligist Wigan Athletic. Titelverteidiger Arsenal war bereits in der dritten Runde an Zweitligist Nottingham Forest gescheitert.