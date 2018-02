Aue mindestens zwei Spiele ohne Bertram

Erzgebirge Aue muss auf Sören Bertram verzichten

Erzgebirge Aue muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vorerst ohne Angreifer Sören Bertram auskommen.

Der 26-Jährige erlitt am vergangenen Samstag in der Anfangsphase des Spiels bei Holstein Kiel (2:2) einen Teilriss der Sehne im linken Oberschenkel. Dies teilte der Klub am Montag mit.

Bertram wird voraussichtlich in den kommenden in den Punktspielen gegen den 1. FC Kaiserslautern und beim SV Sandhausen fehlen.