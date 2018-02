Letzte DFB-Testspiele vor WM-Start terminiert

Bundestrainer Löw testet vor der WM noch gegen Österreich und Saudi-Arabien

Die Anstoßzeiten der letzten beiden Testspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der WM in Russland stehen fest.

Die WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien am 8. Juni in Leverkusen wird um 19:30 Uhr angepfiffen und in der "ARD" gezeigt, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Das Testspiel gegen Österreich während des Trainingslagers in Südtirol am 2. Juni in Klagenfurt beginnt um 18 Uhr und wird vom "ZDF" übertragen.

>> Tipp: calovo.de bietet dir in Kooperation mit sport.de den kompletten WM-Spielplan kostenlos und ohne Anmeldung direkt für deinen Kalender

Titelverteidiger Deutschland trifft bei dem Turnier in Russland in der Gruppenphase auf Mexiko (17. Juni/Moskau), Schweden (23. Juni/Sotschi) und Südkorea (27. Juni/Kasan).