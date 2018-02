Formschwacher Pulisic hadert: "Muss weitermachen"

Christian Pulisic ist derzeit weit von seiner Bestform entfernt

Nach teils überragenden Leistung in der Bundesliga-Hinrunde durchlebt BVB-Mittelfeldspieler Christian Pulisic in der Rückrunde eine kleine Formkrise. Für den Rest des Saison gelobt der 19-Jährige Besserung.

"Mein Form ist nicht die beste, aber ich arbeite hart und versuche dem Team so gut zu helfen, wie es geht", gestand Pulisic im Interview mit "ESPN", dass er aktuell eine schwere Phase durchläuft. Eine Lösung für das "Problem" hat der US-Nationalspieler aber schon parat: "Ich muss einfach positiv bleiben und weitermachen. Dann werden sich die Dinge wieder ändern."

Eine Pause, die den offensiven Mittelfeldspieler womöglich wieder zurück in die Spur bringen könnte, ist in den Augen des Youngsters keine Option. "Es gibt im Moment keine Zeit für eine Pause", verweist Pulisic auf den engen Terminkalender, der die Dortmunder sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League Woche für Woche fordert.

Auf den hart erkämpften 1:0-Sieg gegen die Borussia aus Mönchengladbach angesprochen, zeigte sich Pulisic vor allem mit dem Resultat zufrieden. "Es war ein harter Kampf und manchmal ein schmutziges Spiel, aber wir haben uns gut geschlagen und verdient gewonnen", sah Pulisic einen "ganz wichtigen" Sieg seiner Mannschaft.