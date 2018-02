Piszczek über Batshuayi: "Ein bisschen verrückt"

Lukasz Piszczek spielt beim BVB mit Michy Batshuayi zusammen

Routinier Lukasz Piszczek von Borussia Dortmund hat sich lobend über BVB-Neuzugang Michy Batshuayi geäußert.

"Ich glaube, er ist schon ein bisschen verrückt, ich sage nur Batman oder Ähnliches. Aber er ist ganz in Ordnung", sagte Piszczek gegenüber "Sport1. "Er weiß vor allem, was er auf dem Platz machen muss. Nicht nur Tore schießen, sondern er verteidigt auch sehr gut. Er macht es den gegnerischen Abwehrreihen schwer, dass sie nicht so einfach hinten raus spielen können."

Batshuayi habe große Qualität, "nicht nur fußballerisch, sondern, wie er sich fokussiert und konzentriert", ergänzte Piszczek. Dortmund sein zwar eine neue Umgebung für den Belgier. "Er hat aber gezeigt, dass das für ihn eigentlich egal ist. Er will seinen Job machen und er tut uns sehr gut."

Für den Dortmunder Aufschwung in der Bundesliga macht Piszczek auch Trainer Peter Stöger verantwortlich. "Wir haben die Stabilität gefunden. Der Trainer gibt uns sehr viel mit. Seine Ruhe. Nach den drei Unentschieden war es in den Medien nicht ruhig. Er hat aber immer Ruhe ausgestrahlt. Und wir wissen auch, dass wir eine gute Mannschaft sind. Wir werden jedes Spiel besser."

Piszczek sieht persönliche Zukunft beim BVB

Stöger zwinge den BVB nicht wie Vorgänger Peter Bosz, ständig hoch zu pressen. "Es gibt im Spiel Situationen, da musst du das machen, das ist klar. Vielleicht haben ein paar Jungs von uns deshalb mehr Selbstvertrauen, weil sie sich vorher nicht so wohlgefühlt haben", erläuterte Piszczek.

Seine persönliche Zukunft sieht der 32-Jährige ohne Wenn und Aber bei der Borussia. "Ich habe mich ganz bewusst für den BVB entscheiden. Das ist seit acht Jahren mein Verein. Und ich hoffe, dass ich hier bis zum Ende meiner Karriere spielen kann", so Piszczek, der 2010 von Hertha BSC nach Dortmund wechselte.

Nahziel der Borussia sei der Gewinn der Europa League. "Das ist der Pokal, den Borussia noch nie gewonnen hat. Und das würden wir dieses Jahr gerne tun", sagte Piszczek.

Angesichts des 3:2-Zittersiegs im Zwischenrunden-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo äußerte sich der Pole optimistisch: "Wir sind momentan in einer guten Lage, es ist schwer, gegen uns zu gewinnen. Wir haben ein schweres Spiel vor der Brust, aber wir können die Aufgabe lösen."