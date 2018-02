Rostock löst Vertrag mit Ex-Trainer Brand auf

Christian Brand war ursprünglich noch bis 2019 an Hansa Rostock gebunden

Hansa Rostock und sein früherer Cheftrainer Christian Brand haben ihr Arbeitsverhältnis nur auch formal beendet.

Wie der Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte, verständigten sich die beiden Parteien auf eine sofortige Vertragsauflösung. Der 45 Jahre alte Trainer, der im Mai 2017 beurlaubt worden war, war ursprünglich noch bis zum Ende der Saison 2018/2019 an den Klub gebunden.

"Wir haben mit Christian Brand gute Gespräche geführt und uns auf eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung einigen können. Wir bedanken uns beim ihm, dass er die Mannschaft Ende 2015 in einer schwierigen Situation übernommen und vor dem Abstieg bewahrt hat", sagte Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien.

Auch Brand wählte warme Worte: "Ich werde die Zeit als Cheftrainer von Hansa Rostock immer als besonders intensiv in Erinnerung behalten, vor allem wegen des Kraftakts zum Klassenerhalt 2016. Dem Klub, all seinen Mitarbeitern und den Fans wünsche ich, dass der große Traum von der Rückkehr in die Zweite Liga bald in Erfüllung geht."