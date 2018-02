Kapitän an Bord: Schmelzer zurück im BVB-Kader

Marcel Schmelzer ist zurück im Kader von Borussia Dortmund

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kann für das Rückspiel bei Atalanta Bergamo in der Zwischenrunde der Europa League wieder mit Kapitän Marcel Schmelzer planen.

"Ich bin bereit", sagte der Verteidiger vor dem Abflug am Dortmunder Flughafen. Schmelzer hatte wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade zwei Monate pausieren müssen.

Die Partie findet am Donnerstag in Reggio Emilia statt, dort trägt Bergamo seine Europa-League-Heimspiele aus. Der BVB hatte das Hinspiel vor einer Woche mit 3:2 gewonnen. Schmelzer war zuletzt am 20. Dezember im Pokal-Achtelfinale bei Bayern München (1:2) zum Einsatz gekommen.