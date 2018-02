Salzburg scheidet in der Youth League aus

RB Salzburg unterliegt nach 14 Siegen in Serie erstmals

Der Titelverteidiger ist draußen. Auswärts beim FC Porto müssen sich die Jungbullen vom RB Salzburg im Achtelfinale der Youth League mit 1:3 geschlagen geben. Das rot-weiß-rote Nachwuchsmärchen findet also keine Wiederholung.

Dabei schien es zu Beginn eigentlich so, als ob die Mozartstädter die Begegnung unter Kontrolle hätten. In Minute 22 wurde aber Diogo Bessa ideal von Madi Queta bedient und schob locker zur Führung ein. Die hätte vor der Pause durchaus auch höher ausfallen können. Zwei Mal hatten die Bullen riesengroßes Glück.

In der Offensive wirkte Salzburg zwar bemüht, aber doch ein wenig zahnlos. Erst nach rund einer Stunde klopfte der Titelverteidiger richtig an. Grund dafür war ein Doppeltausch von Gerhard Struber.

Der eingewechselte Alexander Schmidt, Siegtorschütze gegen Benfica im Finale des Vorjahres, umkurvte den Tormann, gerade noch wurde sein Schuss von der Linie gekratzt. Auch der neue Sekou Koita hatte mit seinem Versuch zunächst noch Pech.

In der 68. Minute war es aber dann schließlich so weit. Schmidt bediente Koita mit einem Querpass. Via Innenstange und dem Rücken des Tormanns Diogo Costa kullerte die Kugel über die Linie. Wieder hatte man das Gefühl, dass Salzburg die Kontrolle übernahm, wieder schlug Porto aus dem Nichts zu.

Diogo Leite schraubte sich bei einem Kopfball in die Lüfte und köpfelte wuchtig zur 2:1-Führung ein. Endgültig begraben wurden die Hoffnungen durch einen satten Weitschuss von Kuku Fidelis - im Kreuzeck schlug der 20 Meter Hammer ein, das 3:1 war auch gleichzeitig der Endstand.

Der Spielfilm als Fotostrecke:

red