Medien: Marseille will Bayern-Ass Ribéry zurück

Kehrt Franck Ribéry dem FC Bayern München den Rücken?

Seit über zehn Jahren spielt Franck Ribéry nun für den FC Bayern München. Doch nach der Saison könnte beim Fußball-Bundesligisten für den 34-Jährigen Schluss sein. Dafür könnte eine Rückkehr zu alter Wirkungsstätte bevorstehen.

Knapp vier Monate vor Vertragsende scheint die Zukunft von Franck Ribéry beim FC Bayern ungewisser denn je zu sein. Bisher haben sich die Münchner Verantwortlichen mit dem Franzosen noch nicht über einen neuen Kontrakt geeinigt. Ein Verbleib scheint dem Vernehmen nach dabei ebenso wahrscheinlich zu sein wie ein Wechsel.

Spekulationen über einen Abschied des Bayern-Stars mehren sich nun einen Tag nach dem richtungsweisenden Champions-League-Achtelfinalsieg gegen Besiktas (5:0), bei dem der 34-Jährige nicht zur Startelf gehörte. Wie die italienische "Gazzetta dello Sport" berichtet, könnte Ribéry im Sommer zu Olympique Marseille wechseln.

Der Ex-Klub, für den er zwischen 2005 und 2007 auflief, bevor er für 30 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister wechselte, würde sich für den Karriere-Ausklang eignen, so der Bericht weiter. In den kommenden Wochen will OM die Gespräche mit dem Routinier aufnehmen und intensivieren.

Ribéry zeigte sich zuletzt angesichts seiner Zukunft unterdessen gelassen. Ein Verbleib des Angreifers könnte letztlich auch davon abhängen, mit welchem Trainer der FC Bayern die kommende Saison bestreiten will. Auch diese Personalie ist in München bisher ungeklärt.