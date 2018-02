WM-Traum: Bailey setzt Jamaika ein Ultimatum

Leverkusens Leon Bailey träumt von der Teilnahme an einer WM

Leon Bailey ist einer der großen Gewinner von Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison der Fußball-Bundesliga. Als Sahnehäubchen darf der Jamaikaner gar von der WM träumen. Denn Bailey könnte künftig für die englische Nationalmannschaft auflaufen. Nun hat dessen Stiefvater dem jamaikanischen Verband ein Ultimatum gesetzt, wie das Boulevardblatt "The Sun" erfahren hat.

Craig Butler, der Stiefvater von Leon Bailey, gibt dem jamaikanischen Verband eine Frist, um entscheidende Argumente gegen den Wechsel zu liefern. "Wir haben Jamaika zehn Tage gegeben, um eine Lösung zu finden. Sonst werden wir eine Entscheidung treffen", so Butler zur "Sun".

Ferner bestätigte er: "England hat zu uns in den letzten Wochen Kontakt aufgenommen. Es wird weitere Diskussionen in naher Zukunft geben." Dabei seien die Three Lions keinesfalls die einzige Option, so Butler: "Wir haben auch Malta und Belgien."

Bailey, der zwei Großeltern mit britischen Pässen hat und bislang nur bei der U23 Jamaikas zum Einsatz kam, könnte deshalb theoretisch mit der englischen Auswahl zur Weltmeisterschaft nach Russland fahren.

"Er hat in einem U23-Freundschaftsspiel für 15 Minuten gespielt. Das zählt also nicht", kritisierte Butler außerdem die Entscheidung des Verbands, bisher auf Bailey verzichtet zu haben: "Das Auswahlverfahren ist unzureichend und macht Jamaikas Chancen zunichte, sich für eine WM zu qualifizieren."